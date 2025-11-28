Nagyon fontos mondatot hagyott ki a fordításból Orbán tolmácsa Moszkvában

Orbán Viktor pénteken negyedszer találkozott Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Az orosz diktátor például feldicsérte a magyar miniszterelnököt, amiért annak „kiegyensúlyozott az álláspontja Ukrajna kérdésében”. A találkozó további részleteiről ebben a cikkben írtunk. Egy nem elhanyagolható részletet viszont a Telex, oroszul kiválóan beszélő kollégája, Nyilas Gergely vett észre, aki vette a fáradságot és végighallgatta a két erősember megbeszélésének "sajtó"nyilvános részét. Ebből kiderült, hogy a diplomácia legfontosabb munkásaira, a tolmácsokra micsoda felelősség hárul. Éppen Putyin mondott alapvetően diplomáciai értelemben kedveseket Orbánnak, amikor egy lényegi ponton utalt arra, hogy Magyarország bizonyos látszatok ellenére a Nyugat része lenne. Ezt mondta:

„Nézeteink bizonyos dolgokban, többek között nemzetközi ügyekben nem feltétlenül esnek egybe,...”

Mire az Orbán mellett ülő tolmács, akinek a fordítását a videós tudósításban lehet hallani, a következő fordítást adta a magyar miniszterelnöknek:

„Az együttműködésünk nemzetközi szinten is jól működik,…”

Ez pedig jelentős tartalmi hiátus egy ilyen magas szintű diplomáciai tárgyalás során. Putyin szavait hosszabban is lefordította a Telex.

Az Orbán mellett ülő tolmács amúgy sokszor részt vesz a legmagasabb szintű magyar küldöttségek találkozóin. Ő kísérte el például Orbán Viktort Mihail Gorbacsov temetésére, a tavalyi találkozóra, két éve Üzbegisztánba és tolmácsolt Szijjártó Péternek is. A tavalyi Orbán-Putyin is visszahallgatható, akkor pontos volt a fordítás, de más esetet egyelőre nem találtunk, amelyen meggyőződhetnénk arról, hogy nem csupán valami félreértés országunk geopolitikai helyzete.