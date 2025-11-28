Putyin szerint „kiegyensúlyozott” Orbán álláspontja az ukrán kérdésben

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Ismerjük az Önök kiegyensúlyozott álláspontját az ukrán kérdésben”

- mondta Vlagyimir Putyin Orbán Viktornak a találkozójuk elején a Kremlben, majd újra megköszönte, hogy Budapest szívesen lenne a béketárgyalások házigazdája - Putyin azt is elárulta, hogy Trump dobta be Budapestet, mondván: ő és Putyin is jóban vannak a magyar miniszterelnökkel.

Ez Orbán Viktor negyedik találkozója Putyinnal az Ukrajna elleni teljes körű invázió óta. Közvetlenül a 2022 előtti általános támadás előtt a magyar miniszterelnök saját szavai szerint még „békemisszióra” utazott a Kremlbe (mint tudjuk, nem járt sikerrel), majd ugyanezzel próbálkozott soros uniós elnökként 2024 júliusában (szintén sikertelenül), anélkül, hogy erről egyeztetett volna az európai partnerekkel.

Most sem tudni arról, hogy a magyar miniszterelnök előzetesen egyeztetett volna az újabb, a nyilvánosság számára váratlanul jött moszkvai útja előtt. „Kifelé” Orbán csak az utolsó pillanatban, közvetlenül az út előtt erősítette meg, hogy Moszkvába megy az orosz elnökhöz, azt még a csütörtöki kormányinfón sem jelezték előre.

A hajnalban átszállással Moszkvába induló magyar kormányküldöttség magyar idő szerint délelőtt 11 után érkezett az orosz fővárosba:

Forrás

A repülőtérről rögtön a Kremlbe mentek:

Forrás

A magyar delegációban ott van Szijjártó Péter külügyminiszter és Bíró Marcell, Orbán nemzetbiztonsági főtanácsadója mellett Lázár János is (Orbán már Washingtonba is magával vitte az idáig a nemzetközi kapcsolatokban kevésbé használt építésügyi minisztert.

Fotó: Kremlin

Orosz részről Jurij Usakov (Putyin külpolitikai tanácsadója) Szergej Lavrov külügyminiszter és az energiaügyekben illetékes miniszter, Alekszandr Novak is ott volt. A delegáció tagjai hosszan vártak Putyin és Orbán érkezésére, eközben Szijjártó Lavrovval beszélt és nevetgélt a háttérben, míg Lázár az idő nagy részében fel-alá járkált.

Forrás

Némi várakozás után végül Putyin és Orbán is belépett, és a kézfogással (érdekes epizód volt, hogy Putyin testőre mintha kissé rámozdult volna Orbánra) elindult a rövid, publikus államfői-miniszterelnöki rész.

Forrás

Orbán Viktor azt mondta előzetesen, hogy Moszkvában kell biztosítania, hogy az orosz energia továbbra is jöjjön Magyarországra - az azonban homályos, hogy pontosan mi lehet energiaügyben napirenden - az olaj- és gázszállítások mellett Paks 2 és a MOL balkáni tervei is fókuszban lehetnek.

Azt már a tárgyalás előtti néhány perces sajtónyilvános felvezetésen is jelezték a felek, hogy az energia valóban központi téma lehet. „Természetesen nagyon jó együttműködésünk van az energiaszektorban. És vannak itt olyan kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatnunk” - mondta Putyin, mire Orbán azzal válaszolt, hogy

„Magyarország energiabiztonságának alapja a stabil orosz energiaellátás, a múltban, a jelenben és a jövőben. Nagyra értékeljük az orosz energiaellátás stabilitását és kiszámíthatóságát. Magyarország érdekelt az Önök országával folytatott energiapárbeszéd fenntartásában, és ma szeretném részletesen megvitatni ezt a kérdéskört.”

Fotó: Kremlin

Putyin azt hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok a pragmatizmuson alapulnak.

„Bizonyos kérdésekben, beleértve a nemzetközi ügyeket is, a nézeteink időnként eltérhetnek. De mindenesetre olyan légkört alakítottunk ki, amely lehetővé teszi számunkra, hogy őszintén beszéljünk és megvitassunk bármilyen kérdést”

- mondta az orosz elnök, hozzátéve, hogy a magyar miniszterelnöknek „kiegyensúlyozott az álláspontja az ukrán kérdésben”.

külföld Jurij Usakov oroszország Magyarország szergej lavrov Budapest Donald Trump Alekszandr Novak bíró marcell Szijjártó Péter orbán viktor moszkva kreml Lázár János csepreghy nándor ukrajna paks 2 MOL vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

Magyar energiaügyi kavarás Belgrádtól Moszkváig: orosz naftáért megy Putyinhoz Orbán

Az oroszokkal is újra tárgyalna a gázról és olajról, és közben a Molt hozhatják helyzetbe a Balkánon. A magyarok fő szankcióelkerülőként használnának ki a szankciókat, de nem tudjuk, mi ennek az ára.

Kolozsi Ádám
külföld

Az ég kék, a fű zöld, Orbán Viktor Moszkvába megy

A tizenötödik Orbán-Putyin találkozó jön, Orbán tizenöt éve miniszterelnök. Feltehetőleg a „békemisszió" keretébe ágyazza majd be ezt a látogatást is, noha a korábbiakkal sem ért célt.

Inkei Bence
külföld