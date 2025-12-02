Leáll az amerikai szankciók miatt az orosz kézben lévő szerb kőolaj-finomító, amibe akár a Mol is beszállhat

Leáll a többségi orosz tulajdonban lévő Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) pancsevói finomítója, miután az Egyesült Államok nem adott neki több mentességet az év elején elrendelt szankciók alól. Washington idén január 10-én, tehát még Joe Biden elnöksége idején jelentette be, hogy büntetőintézkedéseket vezet be a többségi orosz tulajdonban lévő szerb vállalat ellen.

Szerbia az év elején 45 napot kapott arra, hogy a NIS kikerüljön orosz tulajdonból, és a mentességet többször meghosszabbították. A szankciókat azonban nem törölték el Donald Trump hivatalba lépése után sem, és most már a mentességet sem hosszabbították meg.

Aleksandar Vučić szerb államfő egy keddi sajtótájékoztatón jelentette be: az illetékes miniszter tájékoztatta őt és a NIS-t, hogy nem várható pozitív válasz Washingtonból a mentesség meghosszabbításáról, ezért engedélyezik a pancsovai kőolajfinomító leállítását. Hogy pontosan, mikor áll le az üzem, a cégtől függ. Napról napra döntenek majd a folytatásról - idézi az MTI a szerb államfőt, aki elismerte: a leállás hatással lesz az egész országra.

Aleksandar Vucic Budapesten, 2025 februárjában Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az elnök azt mondta, csalódott, amiért az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az engedélyt, holott Szerbia arra számított, hogy ez megtörténik. A cég e hét végéig kifizeti a dolgozóit, illetve beszállítóit. Az ország üzemanyag-tartaléka január végéig elegendő, a vállalat leállítása után csak a NIS kútjain nem lehet majd tankolni.

A januári amerikai bejelentés után az orosz nagy játszmázásba kezdtek a NIS-részesedésekkel: az orosz Gazpromnyefty, amelynek 50 százaléka volt a NIS-ben, tavasszal a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra, amelynek addig 6,15 százaléka volt a NIS-ben (a cég 29,87 százaléka volt a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak). Ezt a trükközést azonban Washingtonban nem nézték jó szemmel, így az amerikai szankciók végül október 9-én életbe léptek.

Ez azt jelenti, hogy lassan két hónapja nem érkezik kőolaj a horvátországi Adria-kőolajvezetéken keresztül Szerbiába, és a külföldi bankok sem engedélyezik a pénzmozgást a NIS számláin. Ez egyebek között azzal járt, hogy az autósok nemzetközi bankkártyával már eddig sem tudtak fizetni a NIS benzinkútjain.

A NIS-Gazprom egyik belgrádi benzinkútja Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

A NIS és a pancsovai finomító sorsa Magyarországig gyűrűzött az elmúlt hetekben. Néhány napja írtunk arról, hogy a magyar kormány pedig több szinten is próbál ebben gesztusokat tenni legközelebbi politikai szövetségesének, Aleksanadar Vučićnak. És közben a krízist kihasználva keresi a további regionális befolyásszerzési lehetőségeit - mondjuk a Mol balkáni terjeszkedésén keresztül.

Úgy tudni, hogy a magyar olajvállalat szívesen beszállna a NIS-be. A versenyfutásban arab vetélytársai vannak, de a magyar bevásárláshoz egyszerre kellene belgrádi, washingtoni és moszkvai jóváhagyás – többek között erről is tárgyalhatott a múlt héten Orbán Viktor Putyin orosz elnökkel, miután előző nap még Szabadkán reggelizgetett a szerb elnökkel.