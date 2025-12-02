Tádzsikisztán katonai segítséget kér Oroszországtól az afgán támadások miatt

Tádzsikisztán tárgyalni kezdett Oroszországgal és a moszkvai vezetésű regionális biztonsági szövetséggel arról, hogy orosz csapatokat vezényeljenek a tádzsik–afgán határra – értesült a Reuters. Múlt héten öt kínai állampolgár meghalt, további öt pedig megsebesült a határ közelében Afganisztán felől indított támadások miatt. Emomali Rahmon tádzsik elnök hétfőn a biztonsági ügynökségek vezetőivel tárgyalt a helyzetről, Kína pedig arra szólította fel a térségben dolgozó állampolgárait, hogy haladéktalanul hagyják el a határmenti övezetet.

Emomali Rahmon, Tádzsikisztán elnöke és Vlagyimir Putyin Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

A hírügynökség szerint egyeztetéseket folytattak Oroszországgal arról, hogy a közép-ázsiai országban működő orosz katonai bázisról csapatokat vezényeljenek a közös határőrizetre. Ez a bázis Oroszország legnagyobb külföldi katonai létesítménye, és a tádzsik fővároshoz, Dusanbéhez közel található. Siker esetén Oroszország helikoptereket vetne be a 1 344 kilométeres tádzsik–afgán határ járőrözéséhez, ami hegyvidéki terepen húzódik végig. A 2000-es évek elejéig az orosz katonai bázis feladata volt a tádzsik–afgán határ őrzése. Tádzsikisztán 2005 óta önállóan látja el a határvédelem feladatát.

A Szovjetunió 1979 és 1989 között folytatott egy hosszadalmas és nagy áldozatokkal járó háborút Afganisztánban. Végül vereséggel vonultak ki.