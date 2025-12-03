A tolmácsok egyesülete szerint Putyin szavai az akusztikai körülmények miatt nem voltak tolmácsolható minőségűek

Miután hétfőn lemondott a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete elnöke, a szervezet szerdán állásfoglalást tett közzé a múlt heti moszkvai esetről, amikor a magyar tolmács többször is félrefordította az Orbán Viktort fogadó Vlagyimir Putyin szavait.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko/MTI/MTVA

„Kollégánk közel három évtizedes magas szintű tolmácsolási tapasztalattal rendelkezik. Régóta tolmácsol kormányszinten, eddig mindig kiváló teljesítményt nyújtott” – indít a közlemény, hogy aztán a lényegre térjen:

Egy tolmács munkájának színvonalát nem csak képességei, hanem több, rajta kívül álló tényező is befolyásolja (a repülőút során fellépő akut egészségügyi probléma, kimerültség, fül bedugulása a repülés miatt, fülmonitor hiánya, a tolmácsolt személy nem hallhatóan beszél, nem megfelelő a terem akusztikája – szakmai szempontból a tolmácsoláshoz jobb hangminőségre van szükség, mint pusztán a hallgatáshoz). Továbbá az ilyen találkozóknál érvényben lévő protokoll- és biztonsági intézkedések nagyon szigorúak – nem tudni, hogy milyen következményekkel járt volna, ha a kolléga felpattan, hogy jelezzen – nem hall. A jelen helyzetben is ez történt, tudomásunk van róla, hogy a beszélő szavai az akusztikai körülmények miatt nem voltak tolmácsolható minőségűek

– írja az MFTE közleménye, mely szerint a fentieket igazolja a tény is, hogy a sajtótájékoztatót követő tárgyaláson a magyar tolmács „már ismét kiváló teljesítményt nyújtott.” Azt is kiemelik, hogy „a delegáció néhány tagja, köztük Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról nyilatkozott, hogy nem marasztalják el a tolmácsot.”

Az MFTE elnöksége kiáll a kolléganő mellett, és ismételten hangsúlyozza, hogy szakmailag mindenben megfelel az ilyenkor támasztható szakmai követelményeknek

– írják, de a közlemény végén arra is kitérnek, hogy korábban tervezték közreadni, de

a szervezet elnökének tegnapi lemondása miatt szervezeti kérdések foglalták le időnket, így a közlemény kiadására csak most kerülhetett sor.

Ahogy arról beszámoltunk korábban, az MFTE-n belül komoly feszültséget okozott a kialakult helyzet, és Vaspál Veronika elnök nem is járult hozzá a közlemény nyilvánosságra hozatalához, ezért kedden lemondott posztjáról.