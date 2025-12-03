Az Orbán-tolmács moszkvai hibái után kialakult feszült helyzet miatt lemondott a tolmácsegyesület elnöke

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Múlt héten Moszkvában járt Orbán Viktor, ahol a magyar tolmács többször is félrefordította azt, amit Vlagyimir Putyin mondott a tárgyalás előtti nyilvános beszélgetésben. A tolmács tagja a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének, ahol komoly feszültség alakult ki a múlt heti botrány után – írja a Telex.

Ugyan a történtek óta senki sem nyilatkozott, de a lap úgy tudja, az egyesületen belül egyre többen szerették volna, hogy adjanak ki valamilyen állásfoglalást. Emiatt hétfőn elnökségi ülést tartottak, ahol a többség a közlemény közzététele mellett szavazott. Az elnök, Vaspál Veronika azonban nem járult hozzá a szöveg nyilvánosságra hozatalához, majd kedden lemondott posztjáról.

A Telex szerint a Moszkvában fordító és szaktekintélynek számító tolmács továbbra is tagja az egyesületnek, ahol nem indult semmilyen vizsgálat az ügyben. Az egyesület Vaspál távozása után szerdán teheti közzé állásfoglalását.

belföld oroszország tolmács Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete Vaspál Veronika orbán viktor vlagyimir putyin
Kapcsolódó cikkek

Nagyon fontos mondatot hagyott ki a fordításból Orbán tolmácsa Moszkvában

Igaz-e, hogy Jerevánban Moszkvicsokat osztogatnak?

Kaufmann Balázs
POLITIKA