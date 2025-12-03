„Ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem” – zavarba ejtő párbeszédbe bonyolódott Baranyi Krisztina és Orbán

Baranyi Krisztina, a IX. kerületi polgármestere a Fővárosi Közgyűlés tagjaként elkapta az Amerikai úton Orbán Viktort, ahova a miniszterelnök a Mazsihisz Szeretetkórház felújításának átadójára ment. Baranyi a kerítésen keresztül integetett Orbánnak, aki végül odament hozzá, és egy egészen zavarba ejtő párbeszédet folytattak le, amiről Orbán és Baranyi is más és más hangulatú videót tett közzé Facebookon.

Baranyi arra kérte Orbánt, hogy üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel a főpolgármester szerint csődközelben lévő főváros anyagi helyzetéről.

„Lenne egy kérésem, üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel, Budapest főpolgármesterével” – mondta Baranyi Orbánnak, aki erre először csak annyit reagált: „Annyian szervezik a naptáramat. Nagyon köszönöm a segítséget, de Budapesten én megígértem...” Ezen a ponton Baranyi nem hallgatta végig a jópofizást, azzal folytatta, hogy: „A világon minden ország büszke a fővárosára. Legyünk mi is büszkék!”

Ezen a ponton Orbán közölte, hogy „ne vicceljen, ez a nemzet fővárosa”, mire Baranyi elmondta, hogy „akkor viszont megérdemli, hogy a sorsáról személyesen tárgyaljanak”.

Ezután az alábbi párbeszéd következett:

Baranyi: „Én értem, hogy vissza akarják szerezni Budapestet.”

Orbán: „Kitől?”

B.: „Értem a Vitézy–Szentkirályi-projekt megbuktatását.”

O.: „Bocsánat!” (A miniszterelnök ekkor két kézzel megfogta Baranyit.)

B.: „De '29-ben lesz a választás!”

O.: „Nem akarjuk visszaszerezni, mert a miénk! Ez a mi fővárosunk. Rosszul tetszik erről gondolkodni.”

B.: „Miniszterelnök úr, ebben mindenki csak vesztes lehet. Ebben a háborúban, amit ön visel a fővárossal szemben.”

O.: „Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A mienk! A magáé is, a mienk is. Nincsen háború, békesség van.”

B.: „És akkor január 1-jén hogy fognak az emberek fizetést kapni?”

O.: „A fizetést meg ki fogom fizetni. Ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem. Erre számíthatnak.”

Ezzel a mondatával Orbán fogta magát, beszállt a kisbuszba, majd elhajtott.

Baranyit mindezek előtt megpróbálták feltartóztatni az utcán, és átterelni az út másik oldalán a járdára.

Karácsony Gergely egy Facebook-posztban a fentiek után azt írta, „Baranyi Krisztina polgármester a nap hőse”. Szerinte „Orbán Viktor úgy tesz, mintha a budapesti adófizetők pénze az ő pénze lenne, de a lényeg, hogy Budapest legalább részben visszakapja az elkobzott forrásait, és mindenki megkapja a fizetését! Megérte a kiállás Budapestért.”

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn azt mondta, a csőd felé tart Budapest. Szerinte a mostani előrejelzések alapján a főváros jelentős mínuszban zárhatja az évet, ami amellett, hogy a kincstári beszámoló elkészítését gátolja, azzal is jár, hogy 2026. január 1-jén nem nyílik meg a folyószámla-hitelkeret Budapestnek, így az önkormányzati intézmények dolgozói nem kaphatnák meg januári bérüket.

Hétfőn a főpolgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze a Kelenföldi buszgarázsba, egyben tüntetést szervezett a Karmelita elé.