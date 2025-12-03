Jarábik Balázs: „Zelenszkij eddigi koncentrált hatalmának vége”

külföld
  • Putyin elfogadhatatlan feltételei vagy Kijev egyetlen esélye? Rácz András szerint Ukrajna távol van a kapitulációtól, békemegállapodás nem lesz, és az ország finanszírozását is megoldják – Jarábik Balázs Ukrajna-szakértő egyik tétellel sem ért egyet, most vele beszélgettünk.
  • Az Ukrajnába rendszeresen járó elemző szerint Kijev csak rossz és rosszabb forgatókönyvek közül választhat, és még mindig jobb egy nem tökéletes béke, mint a kapituláció, ami szintén bekövetkezhet.
  • A korrupciós botrány megrengette az ukrán vezetést, Volodimir Zelenszkij elvesztette legfontosabb emberét, az elnök politikai jövője bizonytalanná vált.
  • Andrij Jermak már elbukott, de magáról Zelenszkijről is lehet lehallgatásokkal gyűjtött kompromat. Dúl a titkosszolgálatok és a korrupcióellenes ügynökségek közötti harc, az amerikaiak is kihasználják a helyzetet.
  • Ezzel a tárgyalásokra is nyitottabb lett Kijev, a romló fronthelyzet és a nagy amerikai nyomás erre viszi őket. Vajon függetlenek egymástól ezek a tényezők?
  • A drónháború fordulata, a Zelenszkij-ellenes erők szerveződése és a fegyvertelen Európa: interjú békekilátásokról és Ukrajna egyre súlyosbodó válságáról.

Ukrajna történelmének legnehezebb döntése előtt áll, választani kell az ország méltósága és a szövetséges megtartása között – ezzel állt Zelenszkij a nyilvánosság elé nemrég. Elkezdte felkészíteni a közvéleményt egy előnytelen megállapodásra?

Én így láttam ezt. Egyértelművé vált, hogy az európaiak képtelenek átvenni az amerikaiak helyét, és ezt Kijevben pontosan tudják, akkor is, ha Brüsszelben próbálják tartani a kommunikációs frontot ezzel kapcsolatban. Az ukránok tisztán látják, hogy az Egyesült Államok nélkül képtelenek tartani a helyzetet, miközben az amerikai támogatás megtartása a háború után is nagyon fontos lenne a biztonsági garanciák miatt.

Milyen esélyt lát egy békemegegyezésre?

Az Alaszka-csúcs idején ezt 40 százalékra tettem, most szerintem felment olyan 55-60-ra, egyszerűen azért, mert nincs alternatívája ennek a megállapodásnak.

Az alternatíva a háború folytatása, amiben Ukrajna egyre rosszabbul áll. Az ukránok is pontosan tudják, hogy most már a kisebbik vagy a nagyobbik rossz között kell választaniuk.

Mitől látja elfogadhatóbbnak ezt a tervezetet ukrán szempontból, mint az európai mainstream?

Én abból indulok ki, hogy mi Ukrajna valós helyzete, az európai mainstream meg abból, hogy mit szeretne látni. Kaja Kallas mindig elmondja, az a dolgunk, hogy Ukrajna egyre erősebb helyzetben legyen. Nagyszerű, de nem ez történik, sem kívül, sem belül, sokat járok oda, így látom. Az, hogy hirtelen az amerikaiak is azt mondják, hogy az ukránok vesztésre állnak, amit Dan Driscoll is egyértelművé tett Kijevben, ellentmond annak, amit Keith Kellogg mondott még nemrég. Én is ott voltam szeptemberben Kijevben, amikor arról beszélt, hogy az ukránok győzelemre állnak.

Jarábik Balázs
Fotó: Németh Dániel/444

Mi változott jobban, az amerikai politikai erőviszonyok vagy a hadi helyzet?

Nemcsak a narratíva megváltoztatásáról van szó. Az oroszok most már heti szinten bizonyítják, hogy ki tudják kapcsolni a villanyt Ukrajnában, és a stratégia az, hogy fokozatosan növeljék a fenyegetettséget.

Délen, a zaporizzsjai fronton taktikai előretörés van, aminek hadászati, műveleti jelentősége lesz, annyira nincs ukrán katona.

Az Európai Unióban pedig elfogyott a pénz, pontosabban a mechanizmus, ami ahhoz kellene. Ukrajna meg a legnagyobb korrupciós botrányát éli, hatalmas politikai krízisben van, ami szintén puhít a kijevi állásponton. Ebből a helyzetből kell kiindulni, és megvizsgálni, hogy az a bizonyos 28 pont tulajdonképpen mit hoz.

orosz-ukrán háború külföld porosenko Andrij Jermak kolomojszkij drónháború Pokrovszk nabu orosz-ukrán háború béketárgyalások Volodimir Zelenszkij jarábik balázs 28 pontos béketerv budanov sbu mindics ukrajna rubicon donbasz zaluzsnij
