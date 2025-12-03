Kis késéssel, de a Tankcsapda is jegyet váltott a popipari elégedetlenségvonatra, csak azt nem tudni, merre tart

Hogy mennyire kettészakadt valóságban élünk 2025 végén, azt jól szemlélteti a Tankcsapda legújabb, Kér a nép című száma.

A klipben megjelenő anarchista jelet látva az egyébként eléggé konformista punkrockbanda alapból a baloldaliság gyanújába keveredik, nem is beszélve az olyan sorokról, mint hogy

„A nevem: elég volt, úgy hívnak: ökölbe szorított kéz, ami ha / Nem hagyják, hogy építsen, hát rombolni is kész” vagy „Elég egy szikra, amitől fellobban az a tűz amitől / Hajnalra porig ég a város”.

Az elmúlt egy évben számos zenész, előadó szólalt fel nyíltan a kormány ellen, köztük olyanok is, akik korábban inkább voltak a NER-hez köthetők. Egyre másra jöttek a burkolt és kevésbé burkolt kormánykritikus számok, a tavasz után pedig beköszöntött a Mocskos Fidesz Summer.

Az olyan sorokat hallva, mint hogy „Mos’ »Még kér a nép« mos’ még nem követel, de aki / Úgy tesz, mint aki se hall se lát az nagy hibát követ el”, azt gondolhatná az ember, hogy a 2010-es években összefideszeződött egykori punkrockerek hirtelen visszapunkosodtak.

Felmerül viszont a kérdés, hogy akkor miért osztotta meg a dalt a kormánypropaganda éllovasa, a Magyar Nemzet. A cikkben az AI-val is készült klip rendezője, Tátrai Tibor is megszólal: „A rendezés, a vizuális megvalósítás annyira passzolt az egészhez, minden egyben volt: egy gondolat, egy üzenet, egy energia.”

Csak egy dolog nem derül ki, hogy mi volt az üzenet. Ez akár még egy jó művészi alkotás ismertetőjegye is lehetne, de jelen esetben inkább arról lehet szó, hogy a dal olyannyira semmitmondó, hogy bárki bármit beleláthat ezekbe a sorokba: „Látjátok-e a táncot, ugye halljátok a zenét. Hiába telnek az évek semmit nem változott a kép.”