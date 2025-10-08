Alekosztól Majkán át Wolf Katiig – hírességek, akiknek sokáig semmi bajuk nem volt a NER-rel, aztán valami megváltozott

Az elmúlt harminc évben – pláne tizenötben – elég sok ismert civil megfordult a Fidesz holdudvarában. Ki őszinte szimpátiától, ki érdektől vezérelve járta a nyakkendős fórumokat, találkozókat, kampányolt neten, színpadon, tévében vagy állt le egy fotó erejéig a kormány tagjaival.
Ha fideszes celebekre, hírességekre gondolunk, eszünkbe juthatnak zenészek, mint Nagy Feró, Demjén Ferenc vagy Kis Grófo, színészek, mint Nemcsák Károly vagy Eperjes Károly, sportolók, mint Kovács „Kokó” István vagy Dzsudzsák Balázs, és az olyan hírességek is, akik mára már leginkább arról híresek, hogy híresek: mint Schobert Norbert vagy Gáspár Győző. És vannak kevésbé fideszes hírességek, akikkel a Fidesz növelheti a presztízsét, mint Kapu Tibor űrhajós, aki részt vett az idei kötcsei pikniken is.
A legtöbbjüknek megérte jóban lenni a hatalommal. Kossuth-díjak, kitüntetések, állami megrendelések, rendszeres szereplések jártak a mosolygós kézfogásokért, baráti hátbaveregetésekért. Szakmailag hol megérdemelten, hol kevésbé.
Bár eddig is volt fluktuáció, a Fideszből kiugrott Magyar Péter politikailag épít arra a képre, hogy mióta a Tisza beérte támogatottságban a kormánypártot, számos eddig Fidesz-közeli gazdasági, politikai, állami szereplő kezdett leválni. Az ilyen figurákat sokszor a kirakatba teszi a Tisza, ahogy tette az egykori vezérkari főnökkel, Ruszin-Szendi Romulusszal, vagy a református egyház korábbi zsinati tanácsosával, Tarr Zoltánnal. De ott van a kevésbé ismert Gergely Éva énekesnő is, aki a kétezres években gyakran fordult meg fideszes rendezvényeken.
Ezeken a hírességeken keresztül a politikusok több különböző, sokszor akár apolitikus réteget tudnak elérni, magukat pedig képesek jobb színben feltüntetni. Persze ahogy számos elemző elmondta már, egy adott zenész/influenszer megnyerésével a politikusok nem kapják meg automatikusan a követőbázist is, mindenesetre a bulvár szerepét sosem szabad lebecsülni.
A NER történetében voltak ikonikus átállások, drámai vagy épp csendes szakítások, kitálalások, szélsőjobbra tolódás és befuccsolt projektek. Vannak influenszerek, hírességek, akik rendszeresen vettek részt fideszes rendezvényeken, esetleg kampányoltak a párt mellett, ám az utóbbi időben mintha elmaradoztak volna a kormánypárt mellől, vagy egyenesen szembefordultak eddigi politikai családjukkal. Kezdjünk az utóbbi csoporttal.
A nyár legzajosabb története egyértelműen Majoros Péteré, vagyis Majkáé volt. 2021 áprilisán még Szijjártó Péterrel osztotta meg a világjárvány okozta popipari problémákat, majd kiakadt azon, hogy sokan kiakadtak ezen. Kimondottan fideszes ugyan sosem volt, és arról is posztolt, hogy sosem lesz sáros a politikától, de nem is ugrott félre, ha NER-es közegben kellett mozgolódni. Lépett fel a Mészáros-cégcsoport karácsonyi buliján Nagy Feró mellett, és mielőtt az RTL-en vezetett volna műsort, a TV2-nél csinálta ugyanezt, ami annyival károsabb az előbbinél, hogy a kereskedelmi agyzsibbasztás mellett fideszes propagandát is sugároz.
Majka 2025-ös fordulata előtt pár évvel volt már egy Azt beszélik a városban című politikai tematikájú dala, ami elitkritikus, ebből következően kormánykritikus is volt, de politikailag nem sok vizet zavart. Nem úgy a Csurran, cseppen című száma, ami hetek alatt többmilliós megtekintést ért el, és amiben Majka hatalommániás, korrupt miniszterelnököt alakít. A kormánypárt ezen valamiért nagyon kiakadt, majd miután Majka egy fellépésen eljátszotta Bindzsisztán miniszterelnökének lelövetését is, hadjárat indult ellene a kormánysajtóban. Lázár János szerint a rapper eladta a lelkét, Kocsis Máté fizetett hergelésről beszélt, a kormányközeli One Magyarország pedig – amelynek Majka nemrég lett a nagykövete – megszüntette vele az együttműködést.
A Való Világ negyedik szériájának győztese, Nagy Alekosz vagyonőr és celebritás a 2018-as választásokon még a Fidesz Facebook-oldalán buzdított szavazásra, mondván, Orbán Viktor Magyarország legjobb miniszterelnöke.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Hankó nyíltan üzenetértékű látogatása nem az idegenszívűeknek szánt üzenet, hanem a saját tábornak szól. Nekik üzeni, hogy elég legyen a művészi értékről meg hasonlókról való nyivákolásból. Meg a szakmázásból. A megalázott rendszerhű művészek ezt a kioktatást egy kultuszminiszternek kinevezett gyógyszerésztől kapják meg.
„Attól vagyok seggnyaló, hogy elviszem az elmúlt egy év problémáját egy olyan emberhez, akivel jó kapcsolatom van, és értelmesen meg tudjuk beszélni??”
Jó szórakozást!
„Ha jól számolom az életkorom, még az is lehet, hogy innen megyek nyugdíjba” – írta a zenész a Facebookon.
Majka legújabb dalában szinte mindenki megkapja a magáét - egyvalakit kivéve.
„Lassan már 8 éve én vagyok az ország fasza! / Csak annyit kellett kiabálni: Ruszkik haza!”
A rapper a Campus fesztiválon a Csurran, cseppen című szám végén eljátssza, hogy lelövik. Deák Dániel szerint ez veszélyes, a Hír TV a Fico-merénylethez lyukad ki, Bohár Dániel pedig a Tisza Párthoz.
Lázár elnézést kért a kollégáitól, amiért azt kérték tőlük, nézzék a LázárLive-ot, azt mondta, ezt ő sem tenné. Matolcsy György személyes felelősségét is felvetette, budai úrigyerekezte Magyart, és beleállt a Majka-ügybe is.
Ellenzéki politikusokkal ült össze egy beszélgetésre Kocsis és Simicskó Tusványoson, de tiszás résztvevő nem volt. A Fidesz esélyeiről, Simionról, oroszpártiságról, és persze Magyar Péterről is szó volt.
Támogatják az alkotói szabadságot, egy határig.
Orbán egy zseni.
„Kérem a Holdingot, hogy emeljen udvarába, fogadjon kegyébe.”
A Fidesz bántalmazós plakátokkal terítette be a helyszínt, de Magyar Péter követőit ezek a vádak továbbra sem bizonytalanítják el, ahogy abban is csak hitelességi többletet látnak, hogy az emberük a NER belső köreiből érkezett.
Az énekes a szegedi koncertjén tartott egy kisebb beszédet, ahol elmondta, „szeretnünk kell egymást, mert ez a mi közös hazánk”, és aki azzal próbálkozik, hogy szétválasszon minket, „az bele fog bukni”.
Bajkai István bezongorázza magát a parlamentbe.
Rég volt utoljára olyan, hogy valaki nem bukott le jachtos kurvázással vagy egy brüsszeli orgiából az ereszen lecsúszva, mégis otthagyta a Pártot.
A Curtis-ügy után írásban is meg kellett erősíteniük a támogatást.
A magyar közvélemény számára megrázó élmény 2024-ben, hogy az újságírásnak tényleg van hatása. Ezt a munkát csak a 444 előfizetői és támogatói segítségével tudjuk elvégezni.
Az idei Tusványoson nem Orbán Viktor tette a legmeghökkentőbb kijelentést, hanem régi harcostársa, a rendező Pesty László. Aki Bayer Zsolt mellett ülve olyat mondott, amit még ellenzéki politikusok is ritkán.
Állítja: kapott üzeneteket egészen magas szintről is, de mind pozitív volt.
95 százalékban mellette is áll.
Ebben az országban elég széttépni egy papírt, és máris te leszel az ellenzék miniszterelnökjelöltje.
„Egy mára már bukott érából használt ideológiai rendszert alkalmaznak, ahelyett, hogy az utókor tisztességes, egyenes és progresszív nevelését tűznék ki célul” – írja a háromszoros olimpiai bajnok.
Hosszú Katinka korábban már figyelmeztette az edzőt a viselkedése miatt.
Csak öt szó, de a lényeg benne van.