Kormányváltó hangulat, hibahatáron mozgó Tisza-előny egy friss, nagymintás felmérés szerint

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A biztos pártválasztók között hat százalékponttal vezet a Tisza, és az ellenzéki párt nagyobb eséllyel tudja növelni szavazótáborát mint a Fidesz. Nagy az elégedetlenség az országban, a fideszesek egy része is valamilyen változást szeretne, derül ki egy friss kutatásból.

Kedden mutatták be annak a négyezer fős kutatásnak a főbb eredményeit, melynek hátteréről Kovách Imre korábban beszélt a 444-nek. Az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének (TK SZI) kutatóprofesszora akkor még csak számok nélkül beszélt arról, hogy az ősszel beindult osztogatások sem segítik a Fideszt, és hogy a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet. Most Szabó Andreával, a Politikatudományi Intézet igazgatóhelyettesével együtt mutatták be nagymintás kutatásukat.

A felmérés szerint a teljes népességben 32 százalékon áll a Tisza, a Fidesz 29 százalékon, míg a Mi Hazánknak 5 százalék szavazója van. A DK-ra 4, a többi kis pártra összesen 6-7 százalék szavazna. A 3 százalékpontos Tisza-előny ebben a felmérésben pont a hibahatáron lévő különbség (a felmérés hibahatára 1,5 százalék).

Érdemes megemlíteni, hogy a négy évvel ezelőtti hasonló felmérésükben stabilan, 32-27 arányban vezetett a Fidesz az akkori egyesült ellenzék előtt – amikor a többi kutatóintézet még ellenzéki előnyt mutatott.