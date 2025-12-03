Ukrán dróntámadás érhetett orosz olajraktárakat

Tűz ütött ki egy olajraktárban az oroszországi Tambov területén, és megsérültek üzemanyagtartályok a szomszédos Voronyezs megyében, miután december 3-án éjjel feltételezett ukrán dróntámadás történt – számolt be orosz hatóságok és helyi médiumok jelentései alapján a Kyiv Independent.

Jevgenyij Pervisov, Tambov régió kormányzója közölte, hogy egy drón roncsai egy Dmitrijevka nevű településen található olajraktárra zuhantak, és az üzemanyag-tároló lángra kapott. A független orosz Telegram-csatorna, az Astra szerint a támadás célpontja a Nikiforovszkaja olajraktár volt.

Fotó: Exilenova+ / Telegram

Pervisov szerint nem történt személyi sérülés, a helyszínen tűzoltók és rendvédelmi egységek dolgoznak. További részleteket nem közölt, de az incidenst ukrán dróntámadásnak könyvelte el. Az ukrán hadsereg nem reagált a vádakra. Orosz és ukrán Telegram-csatornákon is videófelvételek terjednek, amelyek állítólag a robbanást és a tüzet mutatják, ám ezek hitelességét független forrásból nem sikerült megerősíteni.

A szomszédos Voronyezs megye kormányzója, Alekszandr Guszev arról számolt be, hogy a régió két körzetében négy drónt észleltek és semmisítettek meg. Egyik helyszínen néhány üzemanyagtartály „kisebb sérülést” szenvedett, de se tűz, se áldozat nem volt. Az elmúlt hónapokban Ukrajna rendszeresen célba vette Oroszország stratégiai olajlétesítményeit, hogy akadályozza Moszkva hadseregének ellátását, és megtörje az orosz háborús gazdaság finanszírozásának egyik fő bevételi forrását.