Magyar Péter megpróbált bemenni a Szőlő utcai javítóintézetbe, de nem engedték be

„Megpróbáltam bejutni a Szőlő utcai intézetbe és európai parlamenti képviselőként tájékoztatást kérni, hogy mire jutottak a belső vizsgálatok a Juhász Péter Pál igazgató és kollégái által 14-15 éves gyermekek ellen elkövetett szörnyű bűncselekmények kapcsán” – írja Facebook-oldalán Magyar Péter.

Magyar azt is írja, meg akarta kérdezni, „hogy áll az ügyészségi eljárás, kiket hallgattak ki, miket foglaltak le és mi a garancia arra, hogy nem történnek újra olyan szörnyű szexuális bűncselekmények, amiket a Fidesz által kinevezett, kitüntetett és segített Juhász Péter Pál és a kollegái elkövettek a gyerekek ellen.”

„A vezetőség a dolgozókat berendelte az utcáról, az ajtót többszöri csengetésre sem nyitotta ki és a hivatali telefont sem vette fel. Nemsokára visszatérünk.”

Szerdán derült ki, hogy 14-15 éves fiúkat is zaklathatott a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, Juhász Péter Pál. Nem sokkal később Dobrev Klára DK elnök közzétett egy videót, amin az egyik érintett arról beszél, hogy 14-15 évesen került a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol a vezető elkezdte szexuálisan zaklatni, majd erőszakolni. Korábbi cikkünkben mi is írtunk arról, hogy több forrásunk is azt hallotta, Juhásznak fiú áldozatai is lehettek.

Csütörtökön pedig megírtuk, a mai napig vezető pozícióban dolgozik a Szőlő utcai javítóintézetben az a nevelőnő, aki az egykori intézetis fiú vallomása szerint tudott arról, hogy az intézet igazgatója, Juhász Péter Pál rendszeresen megerőszakolja őt.

Juhászt és élettársát hónapokkal ezelőtt emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerített. A 444 feltárta, hogy egyikükkel Juhász és élettársa 12 éves korában került kapcsolatba. Novemberben Juhászt először hűtlen kezeléssel és magánokirathamisítással, egy hétre rá pénzmosással is meggyanúsították. Az akkori közlemény szerint Juhász és társa több mint 100 millió forintot keresett három nő prostitúcióra kényszerítésével. Juhász a pénz egy részét a javítóintézetben tartotta.