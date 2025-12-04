Medián: Orbán jön föl, már ugyanannyian tartják alkalmasnak az ország vezetésére, mint Magyart

Azt már egy hete megírtuk mi is, hogy bár a Tisza továbbra is vezet, már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt a teljes szavazókorú népesség körében a Medián novemberi reprezentatív felmérése szerint. A HVG most közölte ennek a felmérésnek egy újabb eredményét, amely szerint a pártelnökök versenyében is feljött a Fidesz.
Az elmúlt hónapokban már többen tartották alkalmasnak Magyar Pétert az ország vezetésére, novemberre viszont eltűnt ez az előnye – írják a Medián elemzői,
„a miniszterelnököt és kihívóját egyaránt a megkérdezettek 48-48 százaléka tartja alkalmasnak az ország vezetésére.”
Mindeközben maguk a fideszesek egy picit kevésbé bíznak Orbán Viktorban, míg a tiszások még jobban bíznak Magyar Péterben. A fontos elmozdulás viszont inkább az lehet, hogy a párt nélküliek körében 43-ról 31 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik szerint Magyart alkalmas vezetőnek tartják, míg ugyanebben a körben Orbán alkalmasságát már nem 37, hanem 51 százalék fogadja el.
A Társadalomkutató Intézet friss kutatása szerint is nagyon szoros a pártok közti verseny, a legtöbb településtípusban a Tisza a legnépszerűbb párt, a Fidesz már csak a kisebb településeken vezet. Török Gábor választási előrejelzése szerint, többek között a választási rendszer miatt, továbbra is valamivel nagyobb esélye van annak, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez.
Egyre kevesebben akarnak kormányváltást, miközben csökken a bizonytalanok aránya is a friss felmérés szerint.
Szűken, de előzi a Tisza a Fideszt, derül ki egy 4000 fő személyes megkérdezésén alapuló kutatásból. Kovách Imre, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora beszélt a 444-nek friss kutatásuk hátteréről. Szerinte a vidéket vezetni képes csoport már valószínűleg eldöntötte, merre megy.
Másrészt a Tisza szűk győzelme vagy a koalíciós kényszert eredményező mandátumszerzés sem kizárt.