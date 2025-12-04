Török Gábor szerint valamivel nagyobb az esélye a Fidesz szűk győzelmének

Szoros választási eredmény várható, a fundamentumok, az aszimmetria és a választási rendszer miatt továbbra is valamivel nagyobb esélye van annak, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez – írta választási előrejelzésében Török Gábor politikai elemző.

Egyúttal azt sem tartja sokkal esélytelenebbnek, hogy a Tisza győz ilyen arányban, vagy koalíciós kényszert eredményező mandátumeloszlás lesz.

Fotó: Németh Dániel/444

A korábbi előrejelzéséhez képest a Tisza esélyeit az növelte, hogy sikeresen teljesítette a jelöltállítást, és a teljes népességben 3-5 százalékpontnyi előnye van, ami azért nem behozhatatlan.

Az elemző szerint az év első feléhez képest lényegesen hatékonyabb a Fidesz a témák napirendre emelésében, ráadásul a témák kiválasztásában is fontos változások történtek. „Az ideológiai jellegű ügyek helyét materiális és bulvár jellegű ügyek vették át, az ellenfél támadása is alapvetően ebben a keretben történik.”

A Tisza – szemben a korábbi ellenzéki pártokkal – továbbra is folyamatosan átkeretezi a Fidesz témáit, de Török szerint már sokkal nehezebben emeli napirendre a sajátjait.

Ugyan a gazdasági helyzettel kapcsolatban nincs változás a nyári előrejelzéshez képest, de a választók szubjektív helyzetértékelésében a felmérések egy részében látszik némi javulás. Azt is fontos változásnak tartja a korábbiakhoz képest, hogy több kutatásban erősödött a Fidesz, valamelyest javult a közhangulat, és kevesebben várnak kormányváltást, mint nyáron.

Közben a Medián legújabb mérése szerint Orbán jön föl, már ugyanannyian tartják alkalmasnak az ország vezetésére, mint Magyar Pétert.

