Putyin: Oroszország bármi áron elfoglalja a Donbászt

Moszkva „katonai vagy más eszközökkel” elfoglalja Ukrajna Donbász régióját – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ezzel megerősítette egyik legfőbb követelését a háború eleje óta. Két nappal azután, hogy a Kremlben találkozott egy, Steve Witkoff különmegbízott által vezetett amerikai delegációval, Putyin csütörtökön várhatóan Újdelhibe érkezik, ahol Narendra Modi indiai miniszterelnök fogadja. Ez előtt a találkozó előtt interjút adott az India Today-nek, amelyben kijelentette: Oroszország „mindenképpen felszabadítja a Donbászt és Novorosszija területeit – katonai vagy más eszközökkel”.

Putyin és Modi képe Új-Delhiben. Fotó: SAJJAD HUSSAIN/AFP

Miközben Oroszország egyre inkább ragaszkodik ezekhez a területi követelésekhez, a kompromisszum lehetősége egyre homályosabbnak tűnik. Bár Putyin magabiztosan nyilatkozik, az Egyesült Államokban működő Institute for the Study of War elemzése szerint – amelyet a CNN idéz – az orosz erők jelenlegi előrehaladási ütemüket tartva csak 2027 augusztusára tudnák teljesen elfoglalni a Donyecki régiót.

Szeverodonyeck városa 2022 júniusában. Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Putyin indai útjával párhuzamosan ukrán tisztviselők csütörtökön az Egyesült Államokba utaznak, ahol az amerikaiakkal folytatnak megbeszéléseket. Az ukrán küldöttség vezetője, Rusztem Umerov és a vezérkari főnök, Andrij Hnatov csütörtökön Miamiba utazik, hogy saját béketárgyalásaikat folytassák az amerikai féllel. Csütörtökön derült ki az is, hogy az európai vezetők arra gyanakodnak, hogy az Egyesült Államok elárulhatja Ukrajnát.