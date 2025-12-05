Áder Jánost nem lecserélték, hanem áttették a legnagyobb tömeget vonzó háborúellenes gyűlés főszónokának

Mi is megírtuk a minap, hogy a Fidesz váratlanul kiszedte Áder Jánost a december 6-ai kecskeméti „háborúellenes gyűlés” előadói közül, a helyére pedig Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója került.
Sokan kérdezték, vajon mi lehet az oka ennek a váratlan cserének.
A Mandiner is megkérdezte, méghozzá egyenesen Partos Bencétől, a Digitális Polgári Körök mögött álló Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány alapítójától. Aki el is árulta a lapnak:
Áder János lesz az egyik főszónoka az országjáró gyűlés-sorozat idei záró rendezvényének, amit ráadásul rögvest a nyolcezer fős Pick Szeged Arénában tartanak majd. Miért?
„Eddig minden eseményünk teltházas volt, ráadásul több százan rendre nem fértek be. Egyre nagyobb az érdeklődés, mindig többen és többen akarnak jönni. Arra jutottunk ezért, hogy nagyobb helyszínt kell keresnünk és megszervezzük az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésünket”- fogalmazott Partos.
Azt is elárulta, hogy az eseményen lesznek majd meglepetésvendégek is. Bár hogy hova lehet fokozni az izgalmakat azután, hogy egyik főszónokként magát a 2022 óta a politikától távol maradó Áder Jánost sikerült berántani a minden eddiginél nagyobb gyűlésen, nehéz elképzelni.
Orbán Viktor mellett az első, győri „háborúellenes gyűlésen” Szijjártó Péter, a második, nyíregyházi találkozón pedig Gulyás Gergely tartott beszédet. A Digitális Polgári Körök által szervezett kampányrendezvényekkel párhuzamosan a Tisza Párt is gyűléseket tart, így a helyszínt biztosító városok egy napra politikai csatatérré válnak. A nyíregyházi csatáról ebben a cikkben írtunk bővebben.
Azt találták ki, hogy Orbán ad egy laza-pörgős interjút a DPK győri roadshowján. De a világot megváltani nem lehet rövid válaszokkal, a közönség pedig a TV2-s műsorvezetőre lett ideges.
Orbán szerint sikerült ajtókat nyitni az orosz tulajdonú külföldi vállalatok magyarok általi felvásárlása előtt. A miniszterelnök bár megérti az ukránokat, szerinte jobb lenne, ha önként feladnák Donyecket.
A Fidesznél előállt az a helyzet, amivel a Tiszát támadták hónapokon keresztül: nincsenek jelöltjeik. Legalábbis egyik nyíregyházi fideszes neve sem hangzott el, míg a Tisza gyűlésén két vesztes jelöltjelöltet is színpadra szólítottak.