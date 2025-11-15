Alakult a hangulat, majd jött Orbán Viktor, és közölte, hogy ez nem kedélyes rendezvény, hanem veszélyben megtartott háborúellenes gyűlés

Elindult a Fidesz kampányroadshow-ja, amit vidéki DPK-gyűléseknek álcáznak, és külön brandet is kaptak. Az állampárt kommunikációs hadjárataihoz igazítva nem valami mellett, hanem valami ellen hívták össze: Háborúellenes Gyűlés lett a neve.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az első helyszín Győr, és meglepetésre meghívót kaptunk mi is, ami adott okot némi gyanakvásra. A meghívás persze nem jelentette azt, hogy szabadon mászkálhattak azt újságírók, biztonsági őrök terelték egybe és kísérték a sajtó munkatársait a győri sportcsarnokban. Amolyan antiszafariként egy rövid szakaszon még a DPK-tagok között is áthajtották az újságírókat, de folyamatosan haladni kellett, a sorból nem lehetett kilépni. A szervezők tájékoztatása szerint a gyűlésen szabadon csak az influenszerek mozoghattak, ami gondolom a Megafon-univerziumot jelenti.

A karámunkból látott előadás precízen volt megtervezve, volt árnyékszínház, ami eljátszotta a háborút, elnevetgéltünk azon, hogy Rákay Philip egyedül kezdett a színpadon, dehát tőle tudjuk, hogy a nők lassabban készülnek el, mert sokáig öltözködnek, aztán ledobták a humorbombát: Szabó Zsófi egy frissen készült DPK-mörcs fehér pulóverben jelent meg a színpadon, amire Orbán Viktornak az ATV stúdiójában készült firkáit/jegyzeteit vasalták rá.

Nagyot nevettünk, aztán azon is, hogy Szabó Zsófi megjegyezte, hogy Rákay Philip valószínűleg szmokingban alszik (ezen Philip annyira nem nevetett), majd azon nevettek, hogy a firka egy mesterterv, csak nehogy valaki megfejtse, de ezt én nem értettem. Aztán Philip lapozott a következő poénra. Nem tudom mennyire volt meglepetés, de egyetlen emberen nem nevetett senki egész este: az Nacsa Olivér humorista volt, aki a színpadon fejthette meg a világot egy sportoló (a nagyon izguló Nagy Tímea olimpiai bajnok) és egy okoska (Békés Márton, akit Rákay olyan történész-politológusként mutatott be, aki meglehetősen filozófus alkat) mellett. Békéstől egy dolgot feltétlenül érdemes idézni: szerinte a jövőben boldog békeidőként az Orbán-korszakot emlegetik majd, ami meglepetés egy olyan országban, ahol időtlen idők óta háborús veszélyhelyzet van. Nacsa Olivér pedig azt javasolta, a humor nagyon jó eszköz, sok mindent lehet oldani vele, neki is nagyon sok élethelyzetben segített. Témát pedig jócskán szolgálatát a jelenlegi helyzet. Nem kell megijedni, mert így folytatta: a Tisza égisze alatt egyesült baloldal, van is dolgunk, folyamatosan dolgozzák is fel a Zebra DKP-ban Kocsis Máté irányításával.

Azzal a szervezők ügyesen játszottak, hogy győri ismert embereket szólítottak meg a nézőtéren, így a korábban kormánypárti gyalázkodást ezek szerint megbocsát Rába Tímeát, Tóbiás József egykori MSZP-s politikus feleségét, valamint a győri filharmonikusok vezetőjét vagy Nagy Balázs színészt, meg egy helyi békeharcos péket is, kicsit beszéltették őket, majd megköszönték, hogy eljöttek. És a színpadra is jutott híres győri, például Görbicz Anita kézilabda legenda, aki arról beszélt, hogy nem ellenségként, hanem ellenfélként kell tekinteni a másik oldalra, és tisztességesen kell legyőzni őket. Azért megtapsolták ezt is.

Ment minden a maga gondosan megtervezett útján, amikor a sokadik megszólaló, Schmitt Pál felesége, Makray Katalin azt mondta, hogy akkor most eltérne az előre megbeszélt szövegtől. És belekezdett egy lassan kibomló történetbe, ami arról szólt, a lányával elutaztak a szingapúri vízilabda-világbajnokságra, hogy megnézzék a két pólós unokájukat. A helyi taxis megkérdezte honnan jöttek, és amikor kiderült, hogy Magyarországról. „A taxis csillogó szemmel azt mondta nekünk: Orbán Viktor, aki azok közé a politikusok közé tartozik, akik a népéért dolgoznak. Nem szoktam hazudni, ez így történt, azt mondta a taxis, hogy Orbán Viktor a legjobb vezető” - mondta Makray Katalin, a közönség ujjongott.

A hangulat egyre oldottabb lett, amihez sokat tett hozzá Radics Gigi és Curtis október 23-án már kipróbált párosa. Itt most két szám is jutott nekik, egy gyerekkórussal a háttérben, az első a Republic Szeretni valakit valamiért című száma, hiszen abban szerepel a felejts el minden háborút. Ebben a drograzziás időszakban csak nem jutott sok ember eszébe Curtis múltja a kábítószerekkel. És tényleg jutalomjáték volt neki ez a szám, mert ebben nemcsak egy 20 másodperces rapbetét jutott neki. Nem úgy, mint a Szabadság vándoraiban, amit október 23-án is előadtak, és lényegében a Fidesz-kampányhimnuszává vált. Itt már lobogtak a zászlók (Rákay Philip az első szám után még finoman jelezte, hogy lehet a megkapott zászlókat lobogtatni is ám), a zömmel idős közönség karján pedig villogtak a minilámpák.

Szijjártó Péter már ilyen hangulatban lépett színpadra, Rákay Philip rocksztárként konferálta fel, és tényleg nagyon lelkesek voltak a nézők. Adott egy kis pluszt ehhez, hogy Szijjártó győri, ide járt gimnáziumba is. Ahhoz képest, hogy a 2006-os választási vereséggel indított, hamar ráállt egy bestof-ra, Brüsszelből ideküldött migránsokkal, Tamarákkal, akikből Tamások lehetne, Petrákból meg Péterek, és itt van a bolygót elpusztító harmadik világháború réme is, amitől Orbán Viktor tud megmenteni minket.

Voltak azért aktualitások, az ukrajnai korrupciós botrányt úgy fordította le, hogy az EU az aranybudis háborús maffiának küldi a fegyvereket, az ukránoktól egyetlen egy elszámolást nem láttunk arról, hogy az európai emberek adó milliárdjait mire költhették el, behoznák velük az EU-ba a háborút, az ukrán maffiát, a silány minőségű élelmiszereket, de ezeket már sokszor mondta. A közönség azért hálás volt a felsorolásért. Azért már kevésbé, hogy a karámba terelt fotósok időnként kitakarták a színpadot. Amikor egy operatőr erre azzal védekezett, hogy ő dolgozni jött ide, nem szórakozni, arra azt a választ kapta az ideges úrtól, hogy ő sem szórakozni van itt.

És nem is sejtette, hogy milyen igaza van. Mert amikor végre megjelent Orbán Viktor, a szűnni nem akaró Viktorozás után gyorsan két dolgot tisztázott. Az egyik az volt, hogy ez nem egy kellemes hétvégi esemény, hanem egy háborúellenes gyűlés, mert veszély van.

A másik pedig a sajtóra vonatkozott. A szervezők ugyanis azt találták ki, hogy Orbán ne egy beszédet tartson, hanem interjút készítsenek vele a színpadon. A kérdező a TV2-s Váczi Gergő volt. Gondolom azért, mert a független sajtó is meghívást kapott a rendezvényre, Váczi nem hagyta ki a ziccert, hogy lám-lám, nemcsak a kormánypárti sajtó van itt. De Orbán azonnal jelezte, hogy márpedig neki komoly bajai vannak a külföldről finanszírozott sajtóval. „Kitiltani nem kell senkit, jó, hogy itt vannak, majd megírják, ami nem történt meg” - mondta Orbán.

Aki közölte azt is, hogy bár szeretne csatlakozni ahhoz a szeretetteljes légkörhöz, amiről addig több megszólaló is beszélt, de neki munkahelyi kötelessége, hogy harcolnia kell, „a nemzeti szuverenitásban nem ismer tréfát”, majd a sajtóvonalon maradva hozzábökte: ezek (értsd a külföldről fizetett sajtó munkatársai) nem szuverén emberek.

A rendezvény fénypontja, Orbán fellépése nem egészen úgy alakult, ahogyan azt tervezték. A 40 percesre tervezett beszélgetés sokat csikorgott, a műsorvezető és Orbán látványosan nem tudott megbirkózni azzal a kihívással, hogy ez – ahogy Váczi mondta – egy pörgős beszélgetés legyen. Odáig még rendben volt, hogy elviccelődtek Orbán jegyzeteivel. Orbán azt mondta, maga sem tudja, hogy örüljön-e annak, hogy ennyire elhíresültek a rajzai, „az lenne a normális, ha arra emlékeznének, amit mondtam, de a modern média ilyen, arra emlékeznek, ami szokatlan. Időnként kell ilyen médiageg.”

Váczi kérdései elkezdték idegesíteni Orbán híveit. Volt kérdés arról, hogy látványosan ugyanaz a magyar és az orosz álláspont a háború ügyében (Orbán szerint ő a magyar érdekeket képviseli, nem az orosz elnökét), hogy kisajátítja-e a Fidesz a béke szót, nem zárják-e ki a nem fideszeseket a béketáborból (Orbán szerint ez a kirekesztősdi, megbélyegzés rossz kommunista társaságjáték, szokjunk le erről).

Fotó: Bankó Gábor/444

Az ukrán korrupciós ügybe belebukhat-e Zelenszkij, változhat-e az EU a támogatáson? - kérdezte Váczi, és Orbán már sokadszor jelezte, hogy itt bizony alaposabb válaszra van szükség. „Szerintem ezek a kérdések a fontos kérdések: a háború jelenthet-e fenyegetés a mi életünkre? A válaszom igen, jelenthet. Van-e esélye Magyarországnak, hogy békét teremtsen. Nem. De hozzájárulhat a békéhez.

Ki tudunk-e maradni egy európai háborúból. Kétszer is ki akartunk maradni, nem sikerült. Elég erősek, okosak vagyunk-e, elég jó vezetőink vannak-e, elég függetlenek vagyunk-e Brüsszeltől, van-e elég tartásunk a németekkel szemben?” - kérdezte Orbán.

És mi a válasz? - kérdezte Váczi.

Mi a válasz? - tapsoltatta meg a közönséget Orbán. A miniszterelnök szerint 2010 óta az összes döntés azt a célt is szolgálta, hogy Magyarország elég szuverén és erős legyen, hogy most ki tudjuk maradni a háborúból.

Az világosan kiderült a beszélgetés felénél, hogy Orbán nem képes röviden válaszolni kérdésekre, hiszen ő már a világ nagy megfejtésében van. Minden válasz mögött egy nagy gondolat van, amit el kell mondania. Ez viszont érezhetően leültette a hangulatot, de nehéz is arra tapsolni, amikor Orbán a swap line-ról magyaráz valamit. Azt már jobban értették, hogy ő két órán keresztül magyarázta Zelenszkijnek, hogy fejezzék be a háború, használja őt eszközként a békéhez, de az ukrán elnök nem hallgatott rá.

A közönség türelme ott fogyott el talán végleg, amikor Váczi azt próbálta megtudni, hogy akkor most egy évre szól az amerikaiaktól kapott mentesség vagy sem, Orbán szerint ő meggyőzte Trumpot, ez legyen elég, elnöki rendszer van, mindegy, hogyan papírozzák le ezt.

Hogy arról a kérdésről, hogy mi ez az amerikai pénzügyi védőpajzs, hogy jutott el Orbán Trianonig, azt többször is vissza kellene nézni, de valahogy úgy volt, a lényeg, hogy megtapsolták, hogy kis védőpajzsok is vannak. Az biztos, hogy Orbán ilyen sokszor mostanában nem szakították félbe, hogy haladni kellene a válaszokkal, igaz, ennyire eredménytelenül sem, Orbán annyira nem érdekelte. „Ahhoz, hogy részletkérdsekre tudjak válaszolni muszáj a kérdés súlyát is megmutatni” - foglalta össze a kitalált pörgős interjúműfaj hátulütőit Orbán.

Fotó: Bankó Gábor/444

Növeli-e a védőpajzs az államadósságot? - tette fel a kérdést Váczi, de itt már tényleg elszakadt a cérna a nézőtéren, ami egy „hülyeségeket kérdezel” méltatlankodásban is testet öltött.

Végül Orbán maga foglalta össze a lényeget: háború, migráció - két létkérdés. „Én nem tudom, hogy ebben a modern világban ki hogy gondolkodik a saját identitásról vagy a gyerekei és a saját jövőjéről, de annál nagyobb dolog nem történhet az emberrel, hogy magyarnak születik. Ez fantasztikus dolog” - mondta Orbán. A homogenitás is érték, és csak a testén keresztül engedne be ide migránsokat, vagy még úgy sem. Amikor Váczi megkérdezte, hogy nincs-e köztes út a migrációban, a közönségből értetlenül megkérdezték tőle, hogy „Te honnan jöttél?”, Orbán meg közölte, hogy nincs.

Nem tűnt véletlennek, jó, valójában feltűnő volt, hogy Orbán a beszéde közben többször is megemlítette a színpadról a helyszínen lévő Veres püspököt, hogy fontos dolgokban az egyházi vezetőknek kötelességük megszólalni. Az üzenet biztosan eljutott.

A végén még az Orbán-jegyzet pulcsit maga is felvevő Rákay Philip tett fel Orbánnak kérdéseket azok közül, amiket Orbán felhívására a Facebookon küldtek neki. Beleolvastam ezekbe, de egészen más hangulatúak is voltak, mint az első Orbánnak feltett, miszerint nagyon hálásak vagyunk, hogy minden nap dolgozik a béke érdekében, de mit tudunk mi, hétköznapi emberek tenni a béke érdekében? Orbánnak volt egy rövid és egy hosszú válasza, mindkettőt elmondja. A lényeg: a munkája fantasztikus, először is azért, mert eszközök vannak a kezében, így nemcsak akarhat, hanem csinálhat is jó dolgokat. A nap végi összegzéseknél pedig „minden este az derül ki, hogy sokkal több jó dolgokat tettem, mint rosszat". Mindenkitől azték kéri, hogy vállalják közéleti szerepet, itt megint megszólítva Veres püspököt.

Az mondjuk vicces kérdés volt, hogy a győri gyűlést követve megijednek-e az oroszok és befejezik a háborút? Jól nézünk ki, nem lennék az oroszok helyében - válaszolta Orbán, majd a rövid választ egy hosszabb követte, amiben elmagyarázta, hogy habár nemzetközi jogot sértett Oroszország, de a NATO-bővítés miatt elkerülhetetlen volt, hogy háborút indítson.

Függöny, himnusz nem volt, folytatás két hét múlva Nyíregyházán.