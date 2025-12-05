Megszavazták Németországban a 18 évesek önkéntes katonai szolgálatának visszaállítását

A német parlament megszavazta az önkéntes katonai szolgálat bevezetését, amelynek célja a nemzetvédelem megerősítése Oroszország ukrajnai inváziója után. Friedrich Merz kancellár hosszabb távon egyébként Európa legerősebb hagyományos hadseregét szeretné létrehozni.

Fotó: Arne Immanuel Bänsch/dpa Picture-Alliance/AFP

A német képviselők 323 szavazattal 272 ellenében szavaztak a változásról, ezzel országuk lett a legújabb európai ország, amely bevezette valamilyen formában a felülvizsgált katonai szolgálatot. Franciaország ugyanis a múlt hónapban jelentette be, hogy 10 hónapos önkéntes katonai kiképzést vezet be a 18 és 19 évesek számára.

A változás azt jelenti, hogy 2026 januárjától minden 18 éves németországi fiatal kap egy kérdőívet, amelyben megkérdezik, hogy érdeklődik-e és hajlandó-e csatlakozni a fegyveres erőkhöz. A nyomtatvány kitöltése kötelező lesz a férfiak, és önkéntes a nők számára.

Az önkéntes katonai szolgálat visszaállítása azonban nagy visszhangot vált ki Németországban. Sok német fiatal vagy ellenzi az új törvényt, vagy szkeptikus vele, és országszerte jelentették be a diákok, hogy csatlakoznak a törvény elleni tüntetéshez.

„Nem akarunk életünk fél évét laktanyákba zárva tölteni, ahol kiképzést és engedelmességet tanulunk, és megtanulunk ölni” – írták a tüntetések szervezői a közösségi médiában közzétett nyilatkozatukban. „A háború nem kínál kilátásokat a jövőre nézve, és tönkreteszi a megélhetésünket.”

Csak Hamburgban körülbelül 1500 ember vehet részt a tüntetéseken. (BBC)