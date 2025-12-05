Tordai Bence határozati javaslatban szólítaná fel a kormányt, hogy fizessen Budapestnek

Az elmúlt hetekben világossá vált: a kormány szándékosan pénzügyi csőd felé próbálja lökni a fővárost - írja Facebook-posztjában Tordai Bence független (volt párbeszédes) országgyűlési képviselő.

Azt írta: a probléma megoldása érdekében benyújtottak egy országgyűlési határozati javaslatot, „amely felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul utalja át Budapestnek a törvényben és kormányhatározatokban garantált 54 milliárd forintot.”

Ez összesen négy részből áll össze:

12 milliárd a közösségi közlekedés támogatása,

8,8 milliárd a trolibuszbeszerzésre,

6 milliárd a Lánchíd után járó állami támogatás,

és 27 milliárd az Egészséges Budapest Programból.

Emellett követelik a jogtalannak minősített inkasszók azonnali leállítását is.

A héten elég sok szó esett Budapest anyagi - vagy kevésbé finoman szólva: csődközeli - helyzetéről. Hétfőn Karácsony Gergely rendkívüli közgyűlést hívott össze, majd utcára is vonult a helyzet miatt (a bonyolult helyzetről itt írtunk bővebben, a rendkívüli ülésen történekről pedig itt).

A legzavarbaejtőbb epizód szerdán jött el, amikor Baranyi Krisztina, a IX. kerületi polgármestere a Fővárosi Közgyűlés tagjaként kapta el az Amerikai úton Orbán Viktort, ahova a miniszterelnök a Mazsihisz Szeretetkórház felújításának átadójára ment. Baranyi arra kérte Orbánt, hogy üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel a főpolgármester szerint csődközelben lévő főváros anyagi helyzetéről.

Baranyi: „Én értem, hogy vissza akarják szerezni Budapestet.”

Orbán: „Kitől?”

B.: „Értem a Vitézy–Szentkirályi-projekt megbuktatását.”

O.: „Bocsánat!” (A miniszterelnök ekkor két kézzel megfogta Baranyit.)

B.: „De '29-ben lesz a választás!”

O.: „Nem akarjuk visszaszerezni, mert a miénk! Ez a mi fővárosunk. Rosszul tetszik erről gondolkodni.”

B.: „Miniszterelnök úr, ebben mindenki csak vesztes lehet. Ebben a háborúban, amit ön visel a fővárossal szemben.”

O.: „Nem háborúzunk, ez a mi fővárosunk. A mienk! A magáé is, a mienk is. Nincsen háború, békesség van.”

B.: „És akkor január 1-jén hogy fognak az emberek fizetést kapni?”

O.: „A fizetést meg ki fogom fizetni. Ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem. Erre számíthatnak.”

Tordai friss posztjában úgy fogalmazott: „Budapest működése nem állhat le. A tömegközlekedés, a közszolgáltatások és több tízezer dolgozó fizetése múlik ezen. Egy jogállamban nem szeszély vagy politikai bosszú dönti el, hogy a főváros megkapja-e a neki járó pénzt – hanem a törvény. A minimumelvárásunk: a kormány tartsa be a saját döntéseit, és utalja át Budapestnek a járó forrásokat.”



