Egy gyors teszttel összehasonlítható, hogyan számol be ugyanarról a felpaprikázott beszélgetésről Magyar Péter és a közmédia

Lassan hagyományos belpolitikai program, hogy szombaton délelőtt Orbán Viktor egy sportcsarnokban, csak a meghívottaknak tart kampánygyűlést, aminek a megrendezését kiszervezték a Digitális Polgári Köröknek. Délután kettőkor pedig ugyanabban a városban Magyar Péter az utcán tart ellenrendezvényt.

Ez így volt most Kecskeméten is. A köztévé Orbánról bőven beszámolt, de a Tisza rendezvényéről is adtak hírt. A felkonferálás még semleges, a tudósítás viszont már ismétli a Fidesz-propaganda elemeit: baloldali párt, az előző helyszínek mérsékelt érdeklődéséhez viszonyítva is láthatóan kevesebben voltak, Magyar egyik híve nem ellenzi a sorkatonaság bevezetését, a Tisza párt vezetőit és jelöltjeit most is kordonok zárták el az újságírók kérdéseitől. (Az Orbán-féle DPK rendezvényein az újságírókat biztonsági őrök terelik a sajtókarámba, de mostanra már - ahogy a videónkból is kiderül - az utcán, a bejáratnál sem lehet forgatni.) Aztán azután, hogy közlik, hogy Magyar Orbánt becsmérelte, és arra kért mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, jön az a rész, hogy Császár Attila valahogy mégis odaférhetett Magyarhoz. A pártelnök előbb közli, hogy hazug bolsevikkal nem akar beszélgetni, aztán mégis belemennek a Tisza adóterveibe, személyeskedéssel vegyítve.

Magyar is kirakta ezt a beszélgetést, dupla olyan hosszú, az extra hosszban bőven van még több személyeskedés, egy vita, hogy akkor a hazudnak reggel, délben meg este minden hullámhosszon az Gyurcsány Ferenctől származik vagy 56-os eredetű (ötvenhatos amúgy, de nem pontosan így hangzott el). Magyar ebben a vitában lerégikomcsizta Császárt, akinek 56 biztosan ellenforradalom.

Magyar azzal osztotta meg a beszélgetést, hogy habos almással kínálta meg „Orbán Viktor leghűségesebb propagandistáját, Császár Attilát”, aki a sütit nem fogadta el, viszont „szokás szerint már a kérdéseiben is hazudott”. Végül azt kérdezte a követőitől, hogy szerintük Orbán Viktor mikor válaszol majd például a Partizán riporterének és a választásig beengedik Magyart legalább egyszer élőben a “köz”médiába?