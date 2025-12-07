Szoros meccsen kaptunk ki Dániától, csoportmásodikként jutottunk a kézi-vb negyeddöntőjébe

Végletekig kiélezett meccsen 28-27-re kikapott a végső győzelemre is esélyes Dániától a magyar női kézilabda-válogatott, de csoportmásodikként – 12 év után – így is bejutott a legjobb nyolc közé a holland-német közös rendezésű világbajnokságon.

Az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dánok előtti meccsre két helyen változtatott a kereten Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, betegség miatt kikerült a csapat egyik legfontosabb játékosa, Vámos Petra, valamint a kapus Janurik Kinga.

A Japán ellenihez képest sokkal nagyobb iramban kezdődött a meccs, mindkét csapat lerohanásokból szerezte a góljainak nagy részét, és csak a nagy formában védő kapusoknak, Szemerey Zsófiának és Anna Kristensennek volt köszönhető, hogy 10 perc után 5-5 volt az állás. Egy 3-0-s sorozattal nem sokkal később már két góllal vezettünk (8-6), de a dánok hamar kiegyenlítettek. A félidő vége fantasztikusan sikerült, Szemerey védett, Albek Anna indult és lőtt gólt, úgyhogy kétgólos előnnyel mentünk szünetre (15-13).

Albek Anna a Magyarország-Dánia mérkőzésen. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A második félidőt ott folytattuk, ahol abbahagytuk, Simon Petra átlövésével 18-15-re, majd Kuczora góljával 21-17-re vezettünk – közben Szemerey kivédett egy hetest is – a 37. percben. Volt már 5 gól is a különbség, de a hullámvölgyünket kihasználva a dánok visszazárkóztak, majd ki is egyenlítettek 10 perccel a vége előtt (23-23). A vezetést az 54. percben vették át, megtalálták a ritmust, mi pedig rossz lövéseket vállaltunk és sok labdát eladtunk. A döntetlenre így is volt esélyünk:

Szemerey védett egy hetest, Klujber belőtt egy hetest, Szemerey védett egy szélső ziccert, de az utolsó másodperces lövésünket blokkolták a dán védők, egy góllal nyertek (27-28).

A mutatott játék nagyon bíztató volt, a szerdai negyeddöntőben vagy a címvédő franciákkal, vagy a házigazda hollandokkal játszunk.