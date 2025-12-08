Horváth László: Sok előadó gyakorlatilag a kábítószer-kereskedelemnek, a szervezett bűnözésnek épít piacot

„Több tízmilliós nagyságrendben nem alakultak ki olyan helyzetek, amikor a kábítószer-fogyasztás a fogyasztónak vagy a környezetének okozott volna valami nagy bajt, akár végzetes bajt” – mondta Horváth László drogügyi kormánybiztos az M1-en.

Amikor arról kérdezték, hogy mit tart az elmúlt időszakban szintet lépő drogellenes háború eredményének, azt mondta, csökkent a piacon lévő kábítószerek mennyisége, csökkent az új belépők száma, és a szervezett bűnözés zsebébe nem került be 700 milliárd forint. Ugyanis aki kábítószert vesz, az a szervezett bűnözést szponzorálja, mondta, hozzátéve:

„A szervezett bűnözéssel pedig nyilvánvalóan félelem, erőszak és bűnözés jár”.

Kilenc hónappal az után, hogy februári évértékelő beszédében Orbán Viktor meghirdette, felpörgött a magyar drogellenes háború gyors egymásutánban három nagyobb akció is bekerült a hírekbe: T.Danny rapperre, Byalex együttesére és a budapesti Dojo klubra is lecsapott a rendőrség. Pintér Sándor jogszabállyal akarja korlátozni a drogok emlegetését „művekben”, és hónapokra bezáratnák azokat a helyeket, ahol cuccot találnak.

Utóbbiról Horváth azt mondta, mindenhonnan igyekeznek kiszorítani a kábítószert, az iskolákból, iskolák környékéről, „meg azokról a szórakozóhelyekről vagy rendezvényekről is, ahol a fiatalok fokozott veszélyeztetésnek vannak kitéve. Ez nem hasraütésszerűen megy. Ha a nyomozás szálai egy szórakozóhelyre vezetnek, akkor a rendőrség útja is oda fog vezetni”. Azt mondta, elindult egy egyeztetés a szórakozóhelyek tulajdonosaival, üzemeltetőivel, rövidesen lesz egy szakmai ajánlás is, a cél a biztonság növelése.

Beszélt arról is, hogy a fiatalok mennyi „kábítószert népszerűsítő online tartalommal” találkoznak. „Megnéztünk 6 magyar előadótól 13 számot, amiben kábítószert népszerűsítenek, és a nézettségi és hallgatottsági adatok megközelítették a 200 milliót” – mondta, hozzátéve, hogy a szülők ezeket a tartalmakat sokszor nem is ismerik fel, mert olyan nyelvezetben vannak ezek megfogalmazva, átalakult a világ. „Az online térben a kábítószer kereskedelem berendezkedett, otthonosan működik, és van egy eddig nem tapasztalt olyan erős médialába, amivel piacot épít”. A riporter erre közbevetette:

„Ne legyünk naivak, tehát ezeket az előadókat sok esetben a szervezett bűnözés, most én nem akarok állításokat tenni, de hát azért szponzorálja. Tehát azzal, hogy kreativitást ad, vagy segítséget nyújt neki”.

Horváth erre úgy válaszolt, „lehet, de én nem állítom, hogy közvetlen lenne a kapcsolat”. Szerinte divatba hozták a kábítószert, és ezt a divatot lovagolja meg sok előadó, amivel „gyakorlatilag a kábítószer-kereskedelemnek, a szervezett bűnözésnek építenek piacot”.

Azzal zárta a beszélgetést, hogy „Magyarország megint abban a helyzetben van, mint az illegális migrációval volt”, mi még meg tudjuk állítani ezt a folyamatot, ellentétben több nyugat-európai országgal, ahol a droghoz kapcsolódó bűnözés már kezelhetetlen méretűvé nőtt. „Magyarországnak egy nagyon nagy előnye az a biztonság, a közbiztonság, az élet biztonsága, a kábítószer pedig egyébként ezt rombolja le, szétrombolja a fiatalokat, a jövő generációját felemészti, és lerombolja a biztonságunkat” – mondta.

A hétvégén a Kossuth téren a drograzziák ellen tüntettek technóra táncolva, a HVG tudósítása szerint a résztvevők azt mondták, ha valóban javítani akarna a droghelyzeten a kormány, belvárosi fiatalok vegzálása helyett a dílereket üldözné, és a drogprevencióra helyezné a hangsúlyt.