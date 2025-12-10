A Blikk eladása után most a magyarországi sportoldalát szünteti meg a Ringier

Alig pár hete, hogy a Ringier Media AG a kormányközeli Indamedia javára megvált a Ringier Hungarytől, így többek között a Blikktől, a Glamourtól és a Kiskegyedtől, most újabb magyarországi szerkesztőségtől búcsúzik a svájci médiavállalat. Ahogy a Media1 írja, a Sportal.hu nevű, önálló cégben működő sportoldal megszűnt, a honlap már nem elérhető.

A több ország sportoldalait is üzemeltető Ringier Sports Media Group (RSMG) közölte, hogy a döntést üzleti alapon hozták, annak nincs köze a Ringier AG magyarországi médiaportfóliójának korábbi értékesítéséhez. A lapot valóban nem eladják, egyszerűen megszüntetik. A folyamat az év végéig tart, az oldalhoz kapcsolódó közösségi médiás oldalak is megszűnnek. A Sportal.hu 2022-ben jött létre, amikor a Nemzeti Sport állami tulajdonba került, a főszerkesztő, Kecskés István is onnan érkezett.