Drónokkal támadta Moszkvát Ukrajna

Ukrajna dróntámadást indított az orosz főváros ellen kedd és szerda éjszaka – írja a Kyiv Independent.

Szergej Szobjanyin, Moszkva polgármestere szerint az orosz légvédelem legalább 31, Moszkva felé tartó „pilóta nélküli repülőeszközt” lőtt le. A moszkvai elővárosokban robbanásokat jelentettek, de sérültekről vagy károkról nem érkezett jelentés. A hatóságok a dolgoznak a törmelékek eltávolításán. Az orosz Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség tájékoztatása szerint a támadás ideje alatt Moszkva több repterén is korlátozták a forgalmat.

Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

Kijev rendszeresen használ nagy hatótávolságú drónokat oroszországi katonai és ipari létesítmények, köztük olajfinomítók, fegyvergyárak és lőszerraktárak támadására. Jelentések szerint Ukrajna október 27-én egy nagyszabású művelet részeként több mint 30 drónt küldött Moszkva felé.

Csütörtökre virradóra a lap szerint Oroszország az ukrajnai Kremencsukot támadta. Volodimir Kohut kormányzója szerint ismét a helyi energetikai létesítmények voltak a célpontok. „Jelentős számú drónt sikerült lelőni, de a lezuhanó törmelék és a közvetlen találatok tüzeket okoztak az objektumoknál” – mondta. A mentőegységek már dolgoznak a támadások helyszínein. Helyi idő szerint reggel fél nyolcig nem jelentettek áldozatokat.