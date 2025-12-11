Fizetett hirdetésben toboroztak résztvevőket a szegedi DPK-gyűlésre

A Meta Ad Library adatai szerint fizetett Facebook-hirdetéssel toboroztak résztvevőket Orbán Viktor idei háborúellenes roadshowjának utolsó, szegedi állomására, írja a Telex.

Fotó: Bankó Gábor/444

A lap szerint december 3-11. között több mint 40 fizetett hirdetéssel reklámozták a Fidesz jövő szombati kampányrendezvényét a Digitális Polgári Kör Facebook-oldalán. A hirdetéseket nem a párt, hanem a DPK mögött álló cég, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. fizette.

A DPK posztjai annak ellenére mentek át a szűrőn, hogy október 6-a óta az EU tiltása miatt elvileg nem lehetne politikai hirdetéseket közzétenni a Meta platformjain. A posztok több százezer emberhez jutottak el, a hirdetések egy részét az ország egész területére célozták, de van olyan, amit Szeged mellett Aradra és Temesvárra.

Hiába a reklám, úgy tűnik, nem sikerült megtölteni a 8000 fős szegedi Pick Arénát. A DPK honlapján ugyanis még nyitott a regisztrációs felület a digitális polgári körök tagjainak, és Orbán Viktor is arról posztolt, hogy várják a jelentkezőket a jövő szombati eseményre. Az elmúlt hetekben azt hangoztatták a DPK győri, nyíregyházi és kecskeméti gyűlésén, hogy akkora az érdeklődés, hogy sokan be se fértek a helyszínre. Igaz, Szegeden hagyományosan gyenge a Fidesz, már a tavalyi EP-választáson kikaptak a Tiszától a városban.

A lap megkereste a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökséget, hogy miért volt szükség a szegedi esemény Facebook-hirdetésére. Válasz nem érkezett, de csütörtök délelőttre leállították az összes hirdetést.

A december 20-i rendezvényt az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek nevezik, miniszterelnökkel tart Lázárinfót Lázár János, és Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet. Orbán Viktor mellett az első, győri „háborúellenes gyűlésen” Szijjártó Péter, a második, nyíregyházi találkozón pedig Gulyás Gergely tartott beszédet. A showműsor harmadik, kecskeméti állomásáról pedig ebben a cikkben írtunk. A Digitális Polgári Körök által szervezett kampányrendezvényekkel párhuzamosan a Tisza Párt is gyűléseket tart, így a helyszínt biztosító városok egy napra politikai csatatérré válnak.