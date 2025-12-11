Fizetett hirdetésben toboroztak résztvevőket a szegedi DPK-gyűlésre

POLITIKA
A Meta Ad Library adatai szerint fizetett Facebook-hirdetéssel toboroztak résztvevőket Orbán Viktor idei háborúellenes roadshowjának utolsó, szegedi állomására, írja a Telex.

Fotó: Bankó Gábor/444

A lap szerint december 3-11. között több mint 40 fizetett hirdetéssel reklámozták a Fidesz jövő szombati kampányrendezvényét a Digitális Polgári Kör Facebook-oldalán. A hirdetéseket nem a párt, hanem a DPK mögött álló cég, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. fizette.

A DPK posztjai annak ellenére mentek át a szűrőn, hogy október 6-a óta az EU tiltása miatt elvileg nem lehetne politikai hirdetéseket közzétenni a Meta platformjain. A posztok több százezer emberhez jutottak el, a hirdetések egy részét az ország egész területére célozták, de van olyan, amit Szeged mellett Aradra és Temesvárra.

Hiába a reklám, úgy tűnik, nem sikerült megtölteni a 8000 fős szegedi Pick Arénát. A DPK honlapján ugyanis még nyitott a regisztrációs felület a digitális polgári körök tagjainak, és Orbán Viktor is arról posztolt, hogy várják a jelentkezőket a jövő szombati eseményre. Az elmúlt hetekben azt hangoztatták a DPK győri, nyíregyházi és kecskeméti gyűlésén, hogy akkora az érdeklődés, hogy sokan be se fértek a helyszínre. Igaz, Szegeden hagyományosan gyenge a Fidesz, már a tavalyi EP-választáson kikaptak a Tiszától a városban.

A lap megkereste a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökséget, hogy miért volt szükség a szegedi esemény Facebook-hirdetésére. Válasz nem érkezett, de csütörtök délelőttre leállították az összes hirdetést.

A december 20-i rendezvényt az eddigi legnagyobb Háborúellenes Gyűlésnek nevezik, miniszterelnökkel tart Lázárinfót Lázár János, és Áder János volt köztársasági elnök mond beszédet. Orbán Viktor mellett az első, győri „háborúellenes gyűlésen” Szijjártó Péter, a második, nyíregyházi találkozón pedig Gulyás Gergely tartott beszédet. A showműsor harmadik, kecskeméti állomásáról pedig ebben a cikkben írtunk. A Digitális Polgári Körök által szervezett kampányrendezvényekkel párhuzamosan a Tisza Párt is gyűléseket tart, így a helyszínt biztosító városok egy napra politikai csatatérré válnak.

POLITIKA Pick Aréna háborúellenes roadshow fidesz Áder János fizetett hirdetés facebook orbán viktor Lázár János digitális polgári kör Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
