Kadirov lefejezéssel fenyegette azokat a csecseneket, akik külföldről kritizálják a rendszerét

Csecsenföld vezetője, Ramzan Kadirov lefejezéssel fenyegette meg és ellenségnek nevezte azokat a honfitársait, akik külföldről bírálják rezsimjét. Mindezt a biztonsági tisztviselőkkel tartott értekezleten mondta el, ahol a csecsen köztársaságot érő dróntámadásokról volt szó.

Ramzan Kadirov Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Kadirov elmondta, hogy bár Csecsenföldön „minden nyugodt” a korábbi évekhez képest, amikor „kimenni sem lehetett az utcára”, vannak olyan emberek Európában, akik nem értik, mi történik, és „a provokációknak engedve vitákba bocsátkoznak”. Arra szólította fel ezeket a kritikusokat, hogy „fogják be a szájukat”, és figyelmeztette őket: „nem tudjátok, mi vár rátok holnap”.

„Bárkinek tétovázás nélkül levágjuk a fejét, akármit is írt” – ígérte Kadirov, külön kiemelve, hogy ez azokra vonatkozik, akik „megsértik Csecsenföld becsületét”. A fenyegetések hátterében az Ukrajnának tulajdonított dróntámadások állnak. Az elmúlt hónapban legalább négy ilyen eset történt, a legjelentősebb múlt pénteken, amikor a Groznij–City néven ismert felhőkarcoló-komplexum több felső szintjét erős robbanás rázta meg. Az épületben többek között állami hivatalok működnek, köztük a Csecsen Biztonsági Tanács, a Turisztikai Minisztérium és más szervek.

Groznij egyik felhőkarcolója a dróntámadás után Fotó: EyePress News/EYEPRESS via Reuters Connect

A szemtanúk szerint a robbanást dróntámadás okozta. Az orosz hatóságok is arról számoltak be, hogy a város felett észlelt drónok miatt riasztást rendeltek el, továbbá ideiglenesen lezárták a grozniji repülőteret és a szomszédos régiók légikikötőit. Kadirov megerősítette, hogy az épületet dróntámadás érte, de senki sem sérült meg. Az akciót „terrortámadásnak” minősítette egy békés város ellen, és „kemény reakciót” ígért, azt mondta, „az ukrán fasiszták meg fogják érezni a választ”.

Ezért december 9-én Kadirov utasította a köztársaság belügyminiszterét és 18 éves fiát, Adam Kadirovot, a Biztonsági Tanács titkárát, hogy „erősítsék meg a biztonsági erők koordinációját az egyre gyakoribb ukrajnai dróntámadási kísérletekre válaszul”.

Kadirov azt is bejelentette, hogy azt a harcost, aki lelőtt egy drónt, 1 millió rubeles jutalomban és a csecsen vezető nevében kiállított elismerő oklevélben részesítik. A jutalom forrását nem nevezte meg. Más orosz régiókból korábban nem jelentettek hasonló ösztönzőket a drónok lelövéséért.

Kadirov fenyegetései az utóbbi években egyre gyakoribbak. Többször felszólított megtorlásra külföldön élő ellenzékiek, aktivisták és a rezsim bírálói ellen. 2008 és 2016 között legalább kilenc csecsen ellenzékit öltek meg külföldön. (OC-Media)