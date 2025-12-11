Lázár megfejtette az USA nemzetbiztonsági stratégiát: „Az Európai Unió egy nagy kalap szar”

Az építési és közlekedési miniszter hajdúszoboszlói fórumán szóba került az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is, ami gyakorlatilag leválasztaná Magyarországot az EU-ról. Lázár János a saját szavaival így foglalta össze a dokumentum lényegét a Hajdúság polgári közönségének:

„Azt írták le az amerikaiak, hogy az Európai Unió egy nagy kalap szar. Ezt írták le az amerikaiak. És az Európai Unióra mint intézményre semmiféle szükség nincs. Lefordítom egyszerűen, hogy mit mondanak az amerikaiak: Brüsszel egy nagy nulla. Ehelyett szükség van néhány országgal szoros szövetségre, és az amerikaiak azt írták le, hogy Lengyelországgal, Ausztriával, Olaszországgal és Magyarországgal szövetségre van szükség. Én ott ültem… Trumpnak az az érdeke, hogy ezekben az országokban erős vezetők legyenek.

És azt is mondom maguknak, akármit is mondanak a pénzügyi védőpajzsról, és akárhogy reménykedik itt néhány libsi: Trump nem fogja elengedni Orbán Viktor kezét.”

Szóba hozta a Szőlő utcai botrányt is. Azt mondta, hogy nagyon súlyos hibának és bűnnek tekintette, amikor a köztársasági elnök megkegyelmezett egy pedofil segítőjének, mert ő a pedofíliában semmiféle kompromisszumot nem fogad el. „A Szőlő utcában is radikálisan és mondhatni, kegyetlenül kell fellépni. Ezért helyeztük az egész Szőlő utcai intézményt a rendőrség irányítása alá, és ezekben a javító- nevelő intézeteket át kell nézni, hogy milyen állapotok vannak. Sajnos valószínűsíthetően nincsenek jó állapotok ezekben az intézményekben.” Azért hozzátette, hogy a Szőlő utcában tartott fiatalkorúak közül „hárman gyilkosságért vannak ott, huszonvalahányan rablásért, és még jó néhányan erőszakos, lányok sérelmére elkövetett cselekményekért”. De szerinte ez nem von se semmit sem annak a hibának a nagyságából és annak a bűnnek a súlyából, amit az ott dolgozók vagy az intézetet irányítók elkövettek a kiskorúak vagy az ott fogva tartottak terhére.

„De hogy világosan lássuk, hogy itt nagyon nehezen kezelhető fiatalokkal bántak nagyon rosszul hibát elkövető állami alkalmazottak, amiért vállalni kell a felelősséget. Mi derítettük föl, mi tartóztatjuk le őket, mi iktatjuk ki őket, mi helyeztük rendőrségi irányítás alá az intézetet és mi fogunk ott rendet tenni.”

Majd Lázár azt fejtegette, hogy az állami alkalmazottak által elkövetett bűncselekményekért azért akarják Orbán Viktort felelősségre vonni, mert „16 év kormányzás után a brüsszeliek segítségével az ukránok érdekében mindenképpen le akarnak minket váltani”.

„Önt én egy szociopatának tartom, aki egy faszpörgettyű”

A fórumon a legnagyobb felhördülést az okozta, amikor egy fiatal férfi, aki a nyáron Berettyóújfaluban is kérdezte a minisztert, szociopatának és faszpörgettyűnek nevezte Lázárt. Arra akarta reagáltatni a miniszter, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal első fokon pert vesztett az Átlátszóval szemben. Mivel a júniusi tárgyaláson az állami hivatal ügyvédje azt mondta, hogy Lánczi Tamás nem jogász, ezért véleményt közölt, amikor azt mondta, hogy az Átlátszóról szóló jelentésükben tények vannak. Ezen felbuzdulva a debreceni férfi is el akarta mondani, hogy mi a véleménye a miniszterről, de a faszpörgettyű szó elhangzása után beléfojtották a szót.

A jelenetet itt lehet megnézni:

Lázár a szidalmakra nem akart reagálni, de annyit megjegyzett, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak és az Átlátszónak vita helyett dolgozniuk kellene.