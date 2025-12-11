Zelenszkij hajlandó lenne népszavazást tartani Donyec-medencéről

Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy a lehetséges területi megállapodások kérdéséről Ukrajna népének kell döntenie, választás vagy népszavazás útján. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy az amerikai fél olyan modellt javasol, ami Donyeck megye egy részén úgynevezett „szabad gazdasági” vagy „demilitarizált” zónát hozna létre. A terv szerint az ukrán hadsereg kivonulna a terület egy részéről, az orosz erők pedig nem lépnének be oda.

Volodimir Zelenszkij Fotó: JOHN THYS/AFP

Ugyanakkor Zelenszkij szerint sok kérdés maradt tisztázatlan, ki irányítaná ezt a zónát, milyen ellenőrzési mechanizmus működne, az orosz haderő valóban visszavonná-e erőit tükrözött távolságra, és hogyan lehetne megakadályozni, hogy az orosz fegyveres erők „civilnek álcázva” beszivárogjanak.

Az ukrán elnök szerint a javasolt modell nem szolgálja Ukrajna érdekeit, mert igazságos pozíció az lenne, ha az ütközési vonalon maradhatnának. A párbeszéd azonban folytatódik, és az ukrán vezetés olyan igazságos megoldásokat keres, amik az egyenlőségen és a biztonsági garanciákon alapulnak.

Zelenszkij kiemelte, hogy a területekkel kapcsolatos végső döntésnek igazságosnak kell lennie, és a nép akaratán kell alapulnia. „Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre Ukrajna népének kell válaszolnia. Választás vagy népszavazás formájában – de szükség van Ukrajna népének állásfoglalására” – mondta Zelenszkij. Hozzátette, hogy jelenleg nagyon sok múlik az ukrán hadseregen. „Az, hogy az ukrán fegyveres erők mit képesek feltartóztatni, hol tudnak állni, hol tudják megsemmisíteni a megszállókat – mindez befolyásolja a teljes diplomáciai építményt.”

A területi kérdés azonban a tárgyalások legnehezebb pontja marad. Moszkva ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán hadsereg teljesen vonuljon ki a Donbaszból, míg Kijev elutasítja a területek átadását. A Financial Times beszámolója szerint Trump megbízottja, Steve Witkoff azt az elképzelést próbálja előmozdítani, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a Donyeck megyében még nem elfoglalt területeket „béke fejében”. Ukrajna azonban attól tart, hogy az ilyen engedmények csak újabb orosz offenzíva előtt nyitnák meg az utat, mivel az egész Donbasz orosz ellenőrzése stratégiai pozíciót teremtene a keleti nagyvárosok elfoglalásához. (RBC/Moscow Times/Pravda)