Puzsér Róberték néma tüntetést tartottak a Szőlő utcánál

Egy nappal a Magyar Péter által, Védjük meg a gyermekeinket néven szervezett tiltakozó menet után, 16 órára Puzsér Róbert kezdeményezésére Néma kiállás az állami gondozásban megnyomorított életekért címen tartottak (a tiszáénál korábban bejelentett) tüntetést a Szőlő utcai javítóintézet előtt.

A két tüntetés miatt a fideszes Budai Gyula hazugságot terjesztve állt bele Magyar Péterbe és Puzsér Róbertbe, utóbbi az Önkényes mérvadó című műsorában reagált rá.

Puzsérék rendezvényén a meghirdetett címnek megfelelően nem tartottak beszédeket az intézetnél, ahol az utcát megtöltő, több száz fős tömegben megjelent többek között a Szőlő utcai bántalmazásról készült videót nyilvánosságra hozó Juhász Péter, Dobrev Klára, Thuróczy Szabolcs és Vályi István.

Fotó: Németh Dániel/444

