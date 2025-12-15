Gyűlölni, de szívből – a gyöngyösi választókerületet a Mátra és a politika is kettéhasítja

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Egy igazi csatatérkörzetben, a gyöngyösiben mértük fel a helyi közhangulatot.
  • Találkoztunk sok indulatos emberrel és egy tiszás-fideszes házaspárral is, akik külön szobában nézik a tévét.
  • Kiderült, hogy a tiszások nem ismerik a jelöltjüket – de nem is személyre szavaznak.
  • A választás Horváth László bástyáiban, a Mátrától északra fekvő falvakban dőlhet el.

„Dezső vagyok, törvényen kívüli rocker. Szeretem a Metallicát, a Slayert, a Pokolgépet, az Ossiant. A politikában a nemzeti jobboldalt támogatom. Magyar Péter pártjára csak azt szoktam mondani, hogy nem Tisza Párt az, hanem Picsa Párt.”

A buszmegállóban ülő férfi akkorát nevetett a saját poénján, hogy visszhangzott tőle Parád főutcája. Látszott rajta, hogy jól érzi magát. Délre végzett a munkával, és a nap is kisütött. Még csak öt perce beszélgettünk Dezsővel és József nevű kollégájával, de a két férfi már legalább tíz jelzővel illette Magyar Pétert. A legenyhébb a köcsög volt. Amint kiderült, hogy politikáról érdeklődünk, mindkét férfiből előjöttek az intenzív érzelmek. Ugyanolyan beleéléssel szidták Magyar Pétert, ahogyan egy órával korábban a recski kocsma közönsége Orbán Viktort.

Dezső és József a parádi buszmegállóban
Fotó: Bankó Gábor/444

Bár még csak a második településen jártunk, kezdtük sejteni, hogy a Heves megyei 2-es választókerületben kiélezett harc várható a jövő évi választáson.

Igazi csatatér

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA gyöngyös heves heves 02 oevk vona gábor recsk fidesz magyar péter Tisza Párt horváth lászló parád heves megye parlamenti választás 2026 orbán viktor kiss jános gyöngyöspata
Kapcsolódó cikkek

„Orbán vagyok én is, de szégyellem” – a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza

Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

A város, ami egyedül volt fideszes a rendszerváltás óta a Dunántúlon, idén mégis DK-s polgármestert választott

34 év után vesztette el a Fidesz Pápát. A város új polgármestere Grőber Attila lett, akinek viszont ninc többsége a képviselő-testületben. Egyelőre senki sem tudja, milyen öt év vár az ősfideszes településre.

Molnár Kristóf
POLITIKA

A cserehátiak már csak Orbán Viktort veszíthetik

Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

Hungary First: a kormány 39 milliárd(!) forintot szán egy azerbajdzsáni szellemfalu újjáépítésére

Úgy látszik, itthon már nincs szükség arra a pénzre.

Herczeg Márk
gazdaság