A Kreml szerint kizárólag akkor lesz karácsonyi tűzszünet, ha sikerül megkötni a békemegállapodást, máskülönben Ukrajna csak felkészülne a háború folytatására

Oroszország kedden közölte, hogy az Ukrajna által javasolt karácsonyi tűzszünet attól függene, sikerül-e békemegállapodást kötni vagy sem. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn azt mondta, Kijev támogatja a tűzszünet gondolatát, különösen az energetikai infrastruktúra elleni csapások leállítását a karácsonyi időszakban.

Dmitrij Peszkov a moszkvai Vörös téren a Győzelem napján 2022-ben. Fotó: Kirill Kudrjavcev/AFP

Az elképzeléssel kapcsolatban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője így fogalmazott: „A kérdés most az, hogy – ahogy Trump elnök mondja – létrejön-e egy megállapodás, vagy sem.” Peszkov szerint Oroszország nem valószínű, hogy részt venne egy ilyen tűzszünetben, ha Ukrajna „rövid távú, életképtelen megoldásokra” összpontosítana egy tartós rendezés helyett.

Mi békét akarunk. Nem akarunk olyan fegyverszünetet, amely lélegzetvételhez juttatja Ukrajnát, és lehetővé teszi a háború folytatására való felkészülést. Le akarjuk állítani ezt a háborút, el akarjuk érni a céljainkat, biztosítani akarjuk érdekeinket és garantálni akarjuk Európa jövőbeli békéjét. Ezt akarjuk

– mondta Peszkov újságíróknak.

A szóvivő hozzátette: Moszkva egyelőre nem látta azoknak a javaslatoknak a részleteit a NATO-hoz hasonló biztonsági garanciákról Ukrajna számára, amelyeket amerikai és európai tisztviselők szerint Washington felajánlott. (via Reuters)