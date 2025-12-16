Annyira megverték az iráni Nobel-békedíjast a letartóztatásakor, hogy kórházba kellett szállítani

Kórházba kellett szállítani az iráni Nobel-békedíjas Narges Mohammadit, miután az iráni biztonsági erők erőszakot alkalmazva letartóztatták – írja a BBC.

Narges Mohammadi 2023 októberében. Fotó: -/AFP

A Narges Alapítvány szerint az 53 éves Mohammadit más aktivistákkal együtt Mashhadban vették őrizetbe, amikor részt vett egy gyanús körülmények között meghalt ügyvéd emlékére rendezett ünnepségen. A megemlékezésen állítólag azt skandálták, hogy „halál a diktátorra” és „éljen Irán”. Mohammadi férje, Taghi Rahmani a BBC perzsa nyelvű adásának azt mondta, az ügyvéd testvére látta, hogy a nőt erőszakkal tartóztatják le. Az alapítvány azt írta, civil ruhás ügynökök gumibottal támadtak a nő fejére és a nyakára.

Vasárnap este rövid telefonhívást tudott intézni családjához, azt mondta, „az ütések olyan súlyosak, erősek voltak, hogy kétszer is a kórház sürgősségi osztályára kellett szállítani”.

Az alapítvány szerint Mohammadi még azt sem tudja, jelenleg melyik biztonsági szerv tartja fogva. Fizikai állapota a hívás idején rossz volt, láthatóan nem volt jól. Állítólag azzal vádolták meg, hogy „együttműködik az izraeli kormánnyal”, és halálosan megfenyegették. Állítása szerint azt mondták neki: „Gyászba borítjuk az anyádat.” Az iráni hatóságok nem kommentálták az esetet, ugyanakkor azt állították, hogy Mohammadit a megemlékezésen tett „provokatív kijelentései” miatt vették őrizetbe.

A Nobel-bizottság is aggódik az aktivista „brutális letartóztatása” miatt, és felszólította a hatóságokat, hogy azonnal mondják meg, hol van Mohammadi, biztosítsák biztonságát és sértetlenségét, és feltétel nélkül engedjék szabadon.

Mohammadi 2023-ban kapott Nobel-békedíjat az iráni nők elnyomása elleni aktivizmusáért és az emberi jogok előmozdításáért. A nőt 2021 óta Teherán hírhedt Evin börtönében tartották fogva, ahonnan 2024 decemberében egészségügyi okokból kiengedték a börtönből, de várható volt, hogy újra bebörtönzik. Az alapítványa szerint a nőt eddig 13-szor tartóztatták le, több mint 36 év börtönre és 154 korbácsütésre ítélték.