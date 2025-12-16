Lázár János bizalmasa által vezetett céggel szállt be a hulladékbizniszbe a NER

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Vertikal Group Nyrt.-ben, amely magát „a környezetgazdálkodás és környezetvédelem meghatározó szereplőjeként” jellemzi tőzsdei bemutatkozásában, november végén egy tőzsdén kívüli, tőkeemeléses tranzakcióval 10 százalékos tulajdonrészt szerzett a Hodler Capital Kft. nevű cég. A Vertikal múlt csütörtökön adott ki tájékoztatást a tőzsde honlapján arról, hogy a cégbíróságon bejegyezték alaptőke-emelését (ennek megtörténte után kezdeményezheti a cég, hogy az új részvények is megjelenjenek a tőzsdei nyilvántartásban, ez cikkünk megjelenéséig nem történt meg).

A közleményben már nem szerepelt, de az üzlet abból a szempontból nagyon fontos, hogy ezzel szabad szemmel is láthatóan megjelent a NER üzleti világa a cégnél, amely a MOHU szerződéses partnereként a magyarországi hulladékgazdálkodási koncessziós ellátás meghatározó szereplője. (A Vertikal a MOHU-val kötött szerződés értelmében többek között a budapesti, északkelet-magyarországi és észak-dunántúli régióban vesz részt a hulladéküzletben, vannak helyek, ahol szemétszállításra szerződtek, de számos hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésével is a Vertikalt bízta meg a Mol-tulajdonú cég.)

Annak bizonyítására, hogy ebbe a tőzsdei társaságba, amely tavaly 67 százalékkal növelte az árbevételét és megtriplázta a nyereségét, most megérkezett a NER, elég megnézni az új Vertikal-résztulajdonos Hodler Capital tulajdonosi hátterét, illetve az ő korábbi üzleti mozgásaikat.