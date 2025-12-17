A brit kormány Ukrajnának adná a Chelsea eladásából szerzett vagyont

Keir Starmer brit miniszterelnök engedélyt adott arra, hogy Ukrajnának adják Roman Abramovics 2,5 milliárd fontnyi vagyonát, amit a Chelsea eladásából szerzett. Starmer egyúttal figyelmeztette az orosz milliárdost, hogy a brit kormány kész bíróság elé vinni az ügyet, ha Abramovics nem járul hozzá a pénz felszabadításához.„Ha ezt nem teszi meg, készek vagyunk bírósághoz fordulni annak érdekében, hogy az utolsó pennyig minden eljusson azokhoz, akiknek az életét Putyin illegális háborúja tönkretette” - mondta a miniszterelnök.

Roman Abramovich Fotó: OZAN KOSE/AFP

A brit kormány 2022-ben, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója után szankciókat vezetett be Abramoviccsal szemben az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz fűződő szoros kapcsolatai miatt. Majd azzal a feltétellel engedélyezték neki a Chelsea eladását, hogy sem ő, sem a hozzá köthető személyek ne részesüljenek az üzletből származó előnyökből. Végül amikor Abramovics 2022-ben 2,5 milliárd fontért értékesítette a Chelsea-t a Todd Boehly és a Clearlake Capital vezette konzorciumnak, az ebből származó, több milliárd fontos bevétel egy brit bankszámlán befagyasztva maradt.

A brit kormány vizsgálni kezdte, Abramivics hogyan tudná felajánlani az összeget az Ukrajnában élő legkiszolgáltatottabb emberek megsegítésére. A brit kormány szóvivője szerint Abramovics „vitatja, hogy az összeget kizárólag humanitárius célokra kellene felhasználni Ukrajnában – szélesebb körben kívánná elkölteni”.

A Fordstam – az a brit jogi személy, amelyen keresztül Abramovics a Chelsea tulajdonosa volt – a múlt hónapban benyújtotta a 2022 júniusában zárult pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját a cégbíróságnál. A dokumentumok szerint a tényleges bevétel végül alacsonyabb lehet a brit kormány által említett 2,5 milliárd fontnál. A beszámoló szerint a jelenlegi tulajdonosok által kifizetett 2,5 milliárd fontból 150 millió fontot öt évre elhalasztottak, hogy fedezzék a jogi eljárásokból eredő veszteségeket. A Fordstam mintegy 1,5 milliárd fonttal tartozott a Camberley International Investments nevű, Jersey-ben bejegyzett, Abramovicshoz köthető társaságnak, olyan kölcsönök után, amiket kapcsolt fél által nyújtott hitelként tartottak nyilván. (Financial Times)