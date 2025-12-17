Nem annyira jó hír a magyar iparnak: egy műszakos termelésre áll át a kecskeméti Mercedes-gyár

Átmenetileg egy műszakos termelésre áll át a kecskeméti Mercedes-gyár 2026 első negyedében – írja a KecsUP Hírek. A lappal a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. közölte: a műszakváltozásnak „nincs közvetlen hatása a törzsállomány létszámára”. Arra nem tért ki a tájékoztatás, hogy a kölcsönzött munkavállalókat miként érinti a három hónapos csökkentett termelésű időszak, amelyre a gyár közlése szerint az elektromos GLB Mercedesek sorozatgyártásának fokozatos beindítása miatti fejlesztések és átalakítások miatt van szükség.

A cég írásos válasza bővebben: „A kecskeméti gyár a Mercedes-Benz globális gyártási hálózatának fontos része. Ahogy korábban bejelentettük, a jövő évben új modellek gyártása kezdődik itt az MMA és MB.EA platformokon, ezért az üzemben átfogó fejlesztések és átalakítások történnek, hogy felkészítsük erre. 2026 januárjában megkezdődik az új, december 8-án világpremierjét ünneplő, tisztán elektromos GLB sorozatgyártásának fokozatos beindítása. Ebben az időszakban az üzem egyes területein az első negyedévben átmenetileg egy műszakos termelésre állunk át.”

Mercedes-Benz GLB Fotó: ANDERS WIKLUND/TT News Agency via AFP

A gyár 2024 nyarán állt át a korábbi három műszakról két műszakos munkarendre, idézte fel a KecsUP Hírek. Akkor előzetesen azt közölte a cég, hogy „ezzel egyidejűleg a dolgozók egy része szak- és továbbképzéseken vesz részt, ezzel is felkészülve az átállásra, azaz az új, jövőbeli modellek gyártására a kecskeméti gyárban. Az átállás nincs közvetlen hatással a saját állományunkban lévő munkavállalóink álláshelyeinek a számára.”

Az új, tisztán elektromos Mercedes‑Benz GLB-t nemrégiben mutatták be. A cég akkor közölte, a márka legfrissebb kompakt SUV‑modelljének sorozatgyártása 2025 decemberében kezdődik a kecskeméti gyárban.

Tavaly decemberben témába vágó hír volt, hogy egy hónapra leáll a Kecskeméti Mercedes-gyár. Nem sokkal később német lapok arról cikkeztek, hogy Németországban csökkenti, de Kecskeméten növeli a gyártókapacitást a Mercedes.

Hivatalos adatok szerint az autógyártás a magyar GDP 4-5 százalékát adja, amiből jelentős részt vállal a kecskeméti gyár is.