2025 végéig olyan rakétarendszereket helyeznek harckészültségbe, amelyek alkalmasak a közepes hatótávolságú, hiperszonikus Oresnyikek célba juttatására, jelentette be Vlagyimir Putyin elnök az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai kibővített ülésén Moszkvában. Az új fejlesztésű fegyvernek számító Oresnyiket tavaly novemberben egyszer már bevetették Ukrajnában, egy Dnyipro városban található ipari létesítmény ellen. Az oroszok azt állítják, hogy az ukránok rendelkezésére álló légvédelmi rendszerek nem hatékonyak a fegyverrel szemben.

Putyin arról is beszélt, hogy Oroszország képes lehet fokozni ukrajnai hadműveleteinek tempóját, és kétségtelennek nevezte, hogy el fogják érni a céljaikat. Ezzel kapcsolatban prioritásként jelölte meg egy „biztonsági ütközőzóna” létrehozását és kiterjesztését. De azt is állította, ha a szempontjaikat figyelembe veszik, akkor készek békemegállapodást kötni a háború lezárásáról.

Ismételten hazugságnak és lázálomnak titulálta, hogy elkerülhetetlen lenne az európai országok és Oroszország háborúja, hozzátéve, nincs semmifajta orosz fenyegetés, de tisztában van azzal is, hogy ezt tudatosan terjesztik.

Putyin főkatonákkal és sampanszkojéval Moszkvában, 2025. december 17-én Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

Putyin disznóknak nevezte az európaiakat, és szokása szerint ismét filozofált egy alaposat. A Meduza összefoglalója szerint arról beszélt, hogy Oroszország a Szovjetunió összeomlása után a Nyugat részévé szeretett volna válni, ám cserébe egyre nagyobb nyomás nehezedett rá. A Nyugat pénzelte a terroristákat és a szeparatistákat, romboló befolyást gyakorolt az orosz belpolitikára. Szétszaggatták Jugoszláviát, puccsot szerveztek Ukrajnában, segítettek elnyomni Délkelet-Ukrajnát.

„Ezek a romboló erők szabadították ránk a háborút – mondta az orosz elnök –, és mi megpróbálunk véget vetni neki.”

Az előző amerikai kormányzat úgy gondolta, Oroszországot meg lehet semmisíteni és fel lehet darabolni. A disznó európaiak csatlakoztak ehhez, abban a reményben, hogy profitálnak belőle, visszaszereznek valamit, amit a történelem azelőtt elvett tőlük. Ezek a kísérletek mind kudarcba fulladtak, Oroszország ellenállóképességének köszönhetően visszanyerte teljes szuverenitását, magyarázta a katonák előtt Putyin.