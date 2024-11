Ukrajna állítása szerint Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétával támadta Dnyiprót

Tovább eszkalálódik az orosz-ukrán háború. Az ukrán légierő ugyanis azt állítja, hogy az orosz hadsereg csütörtök reggel interkontinentális ballisztikus rakétával támadta Dnyipró városát. Ilyen fegyvert még egyszer sem vetett be Oroszország a háborúban.

Az ukrán közlemény szerint az oroszok vállalatokat és a létfontosságú infrastruktúrát célozták az Asztrahán régióból indított támadással. Azt azonban nem közölték, hogy mik is voltak a konkrét célpontok, valamint keletkeztek-e károk.

Az interkontinentális ballisztikus rakéták hatótávolsága több ezer kilométer. A fegyverek a hagyományos töltetek mellett nukleáris robbanófejek szállítására is alkalmasak.

photo_camera Egy RSz-24 Jarsz interkontinentális ballisztikus rakéta a 2023. május 9-i moszkvai győzelem napi felvonuláson Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu Agency via AFP

Az orosz-ukrán háború napról napra eszkalálódott a héten. Az ukránok kedden először lőhettek az amerikai ATACMS rakétákkal oroszországi területeket. Válaszul Dmitrij Medvegyev a III. világháború kitörésével fenyegetett. Szerdán pedig a britektől kapott Storm Shadow cirkálórakétáikat is első alkalommal vetették be az ukránok. (via Reuters)