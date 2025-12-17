Roamingban már Ukrajna is csatlakozik az EU-hoz, januártól hazai tarifa szerint mobilozhatunk Kárpátaljáról is

Január 1-től Ukrajna és Moldova is tagja lesz az európai roamingzónának, vagyis magyar előfizetőként sokkal olcsóbb lesz onnan haza-, vagy bárhová az EU-ba telefonálni, egyszerűen a hazai díjtételekkel lehet számolni.

Az EU-s roaming kiterjesztését az teszi lehetővé, hogy Ukrajna és Moldova is megkapta az EU-s tagjelölti státuszt - telefonálástarifákban így már rájuk is azok a szabályok vonatkoznak, mint az uniós állampolgárokra.

Kramatorszki interurbán egy menedékhelyről. Fotó: IGNACIO MARIN/Anadolu via AFP

„Ennek köszönhetően ezekben országokban az uniós polgárok – így a magyarok is –, az EU-n belül érvényes roaming-feltételekkel használhatják majd a digitális eszközeiket. Ez a kedvezmény a moldovai és az ukrán fogyasztókat is megilleti az unió területén, beleértve a hívásokat, SMS-eket és a mobilinternetet is. Ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat, azonban ha valaki Magyarországról hívja Ukrajnát vagy Moldovát, az továbbra is nemzetközi hívásnak minősül” - írja közleményében az NMHH.