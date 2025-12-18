444 kalendárium #18: Ingatlanról ingatlanra mutattuk be Tiborcz István útját

  • December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.
  • Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.
  • Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

A jövőben nem kívánunk reagálni a 444-nek - közölte idén nyáron Tiborcz István cége, a BDPST, de mire idáig eljutottunk, jó néhány fontos anyagot készítettünk a miniszterelnök vejéről idén.

Czinkóczi Sándor először szólaltatta meg a Dinasztia című film állításaival, és azt akörüli országos érdeklődéssel kapcsolatban:

De Szily László megírta azt is, hogy az új tanévet már egy manhattani iskolában tervezték kezdeni - jóval azelőtt, hogy ezt hivatalosan bejelentették volna.

Ingatlanjainak történetét Csabditól határától Budapest tetejéig mutatta be Rovó Attila és Németh Dániel.

A ház a Költő utca felől
Fotó: Németh Dániel/444

Amikor pedig Orbán Ráhel félmilliárdos új földjeit nézték meg Somogyban, Tiborcz épülő agrárbirodalmába botlottak.

A miniszterelnök veje és Orbán Ráhel is büszkék egyébként arra, hogy szállodaprojektjeikkel az épített örökséget mentik meg, ami „komoly felelősséggel járó misszió”. Rovó Attila megnézte a beruházásaikat is: a valóban értékmentő turai kirakatprojekt mellett műemlékház kibelezését, érintetlenül továbbpasszolt ingatlanokat, másoktól készen átvett épületeket talált.

Persze messze nem Tiborcz István az egyetlen Orbán-rokon, aki figyelemreméltóan gazdagodott az elmúlt években. Orbán Viktor üzleti ügyekkel foglalkozó rokonai napi 800 ezer forinttal gazdagodtak, írta meg Székely Sarolta, Herczeg Márk pedig egy óriás tablót vázolt fel Orbán Viktor közeli és távoli rokonairól, barátairól, haverjairól, ismerőseiről és szolgáltatóiról, akiknek bejött az üzlet.

Az ilyen anyagok elkészítéséhez szükségünk van olvasóink támogatására. Ha fontosnak tartod, hogy továbbra is tudjunk ilyen történeteken dolgozni, kérjük, hogy fizess elő a 444-re!

