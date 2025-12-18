444 kalendárium #18: Ingatlanról ingatlanra mutattuk be Tiborcz István útját

A jövőben nem kívánunk reagálni a 444-nek - közölte idén nyáron Tiborcz István cége, a BDPST, de mire idáig eljutottunk, jó néhány fontos anyagot készítettünk a miniszterelnök vejéről idén.
Czinkóczi Sándor először szólaltatta meg a Dinasztia című film állításaival, és azt akörüli országos érdeklődéssel kapcsolatban:
De Szily László megírta azt is, hogy az új tanévet már egy manhattani iskolában tervezték kezdeni - jóval azelőtt, hogy ezt hivatalosan bejelentették volna.
Ingatlanjainak történetét Csabditól határától Budapest tetejéig mutatta be Rovó Attila és Németh Dániel.
Amikor pedig Orbán Ráhel félmilliárdos új földjeit nézték meg Somogyban, Tiborcz épülő agrárbirodalmába botlottak.
Persze messze nem Tiborcz István az egyetlen Orbán-rokon, aki figyelemreméltóan gazdagodott az elmúlt években. Orbán Viktor üzleti ügyekkel foglalkozó rokonai napi 800 ezer forinttal gazdagodtak, írta meg Székely Sarolta, Herczeg Márk pedig egy óriás tablót vázolt fel Orbán Viktor közeli és távoli rokonairól, barátairól, haverjairól, ismerőseiről és szolgáltatóiról, akiknek bejött az üzlet.
Megérkezett Tiborczék reakciója arra a kérdésünkre, hogy miért sétálgatott a Parlamentnél a mini-Dubaj arab befektetőjével Tiborcz István és Orbán Ráhel. „Tiszteletben tartjuk a sajtó munkáját, ugyanakkor…”
A miniszterelnök veje politikai lejáratásnak tartja a Direkt 36 dokumentumfilmjét. Tiborcz Istvánt a XII. kerületi önkormányzat előtt szólaltattuk meg, ahol Kovács Gergely polgármesterrel tárgyalt. Kovács elmondta: olyan ügyekről beszélgettek, mint a rézsű dőlésszöge.
A Tiborcz–Orbán család mostanában minden választás előtt költözik, most a világ legliberálisabb városa lehet a célpont. Még az is lehet, hogy az unokából „felelősségteljes világpolgárt” próbálnak nevelni.
Tiborcz István nemrég beköltözött abba a Mártonhegyi úti villába, ami egykor híres és gazdag családoké volt, majd kórházként üzemelt, most pedig megint egy híres és gazdag családé. Az évekig gazdátlan házat többször is bejárták urbexesek, felújítása közben is lefilmezték. A Tiborcz-lakások története Csabditól a Hegyvidékig.
A kormányfő lánya és Tiborcz István anyja is földeket vásárol Dél-Somogyban, összesen már 700 millió forintnál tartanak. Mindegyik adásvételben benne van a Drawa nevű agrárcég, Tiborcz tavalyi szerzeménye, ami akkora biznisz, hogy a földjein lévő Széchenyi-kastélyt is csak játszótérnek tartják a helyiek.
A miniszterelnök veje és Orbán Ráhel is büszkék arra, hogy a szállodaprojektekkel az épített örökséget mentik meg, ami „komoly felelősséggel járó misszió”. Megnéztük a beruházásaikat: a valóban értékmentő turai kirakatprojekt mellett műemlékház kibelezését, érintetlenül továbbpasszolt ingatlanokat, másoktól készen átvett épületeket találtunk.
Orbán Viktor közeli családtagjai a cégeikből összesen 2,036 milliárd forintot fizettek ki maguknak.
A miniszterelnök azt állítja, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Közben nemcsak a pártja és kormánya élén dolgozó több beosztottja, hanem a tágabb családja, rokonainak rokonai, csomó barátja és neki szolgálatot tevő ismerőse is közpénzből gazdagodott meg alaposan.