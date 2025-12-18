Hajnal kettő előtt kezdődött a Szőlő utcai botrányról szóló vita az Országgyűlésben

Hajnali 1.48-kor nyitotta meg a Szőlő utcai botrány miatt kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést Jakab István fideszes alelnök.

A rendkívüli ülés összehívását 41 ellenzéki képviselő kezdeményezte, két határozati javaslatot tárgyaltak volna meg, melyeket Jámbor András, Tordai Bence és Szabó Tímea nyújtott be.

Az egyik a Szőlő utcai javítóintézetben elkövetett bűncselekmény-sorozat és rendszerszintű bántalmazások hátterét és kormányzati felelőseit feltáró eseti bizottság létrehozásáról szólt, a másik pedig a Szőlő utcában történt gyermekbántalmazások kapcsán felmerülő kormányzati felelősség megállapításáról.

Az ülésre a levezető elnökön kívül egy kormánypárti képviselő sem ment el, így az határozatképtelen volt. Napirend előtt viszont felszólalhattak a képviselők, akik jellemzően a kormány felelősségét kérték számon.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A sort a mi hazánkos Dúró Dóra nyitotta, aki szerint jól látszik, hogy a kormány sunnyog, a gyermekvédelem területén kialakult katasztrofális helyzetért őket terheli a felelősség, számon kérte, hogy maradhatott ilyen hosszan pozícióban Juhász Péter Pál, és hogyan nem tudták felszámolni a beteg pedofil hálózatot.

Őt követte a határozati javaslatok egyik benyújtója, Jámbor András párbeszédes képviselő, aki arról beszélt, a politikai felelősség terelését mutatja, hogy sietve távoztak a kormánypárti képviselők az előző napirendi pont után, holott ez most a legfontosabb ügy, itt kellene ülnie Orbán Viktornak (ő most EU-csúcson van). Jámbor számon kérte volna Tuzson Bence igazságügyi minisztert, hogy miért hazudott a jelentésben arról, hogy nincs kiskorú áldozat az ügyben, holott már a Legfőbb Ügyész is kimondta, hogy van.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Soltész Miklós államtitkárt Juhász kinevezéséért kérné számon, Pintér Sándort pedig a napokban nyilvánosságra hozott jelentések miatt, amelyek szerint az állami gondozásban élő gyerekek ötödét érte abúzus, sokakat szexuálisan bántalmaztak.

Jámbor arról beszélt, a kormánynak vállalnia kell a politikai felelősséget a történtekért.

Megérti, hogy kényelmetlen bejönni hajnali kettőkor, de „ha emlékszünk még, miről szóltak a cikkek, hogy Juhász Péter Pál hogy és mikor vitte haza a lányokat, akkor talán vannak ennél kellemetlenebb dolgok is hajnal 2-kor.”

Jámbor szerint amíg a kormány nem csinál semmit a gyermekvédelemben, minden nap vállalja a felelősséget azokért a történésekért, amelyek a gyerekek kárára történnek.

Ander Balázs jobbikos képviselő nemcsak a kormányt, hanem az ellenzéket is támadta, átvéve azt a narratívát, hogy a javítókban bűnözők vannak, senki ne állítsa be őket úgy, mintha egy óvodás csoportról volna szó. A felszólalása végén arról beszélt, a fiatalkorú bűnözők 80-90 százalékban olyan családból jönnek, ahol a bűnözés generációkon átívelő norma. Erre Jakab István levezető elnök nem szólt semmit.

Az MSZP-s Gurmai Zita az üres kormánypárti padosorokat szólította meg folyamatosan a felszólalása alatt, ő is a kormány felelősségét hangoztatta, és arról beszélt, a Fidesznél elvesztette értelmét a gyermekvédelem szó. Míg a kegyelmi botrány miatt lemondott az államfő és az igazságügyi miniszter, most egy államtitkár széke sem inog meg. A kialakult helyzetért felelősnek tartja Pintér Sándort, Rétvári Bence és Fülöp Attila államtitkárokat is, de legfőképpen Orbán Viktort.

Szerinte a kormány hülyének nézi az embereket, elszámoltatásra és garanciákra van szükség, a valódi gyermekvédelem pedig az, ha a kormánypártoktól védik meg a gyerekeket.

A DK-s Arató Gergely zárta a sort, aki szintén arról beszélt, a Fidesznek nem fontos a gyermekvédelem, mindent megtesznek, hogy ne legyen érdemi vita, menekülnek a téma elől, amire szerinte minden okuk megvan. Számon kérte, hogy a kormánypárti képviselők, az ügyészek és rendőrök miért nem mentek el a Szőlő utcába, hogy lehet azt állítani, hogy semmilyen hír nem jutott el hozzájuk, mikor kiderült, ez nem igaz. Szerinte Juhász érezhette, hogy kormánypártok mögötte állnak.

A napirendi felszólalások után Jakab István levezető elnök 2.19-kor rekesztette be az ülést.