A 4iG több tízmilliárd forinttal száll be a Kapu Tibort az űrbe juttató amerikai vállalatba

Az Axiom rakétája a háttérben, és az űrhajósok, köztük jobb szélen Kapu Tibor egy plakáton a Kennedy Space Station előtt Floridában, 2025 júniusában. Fotó: GIORGIO VIERA/AFP

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. végleges befektetési megállapodást kötött az amerikai kereskedelmi űripar egyik vezető, magántulajdonban lévő vállalatával, az Axiom Space Inc. céggel – derül ki a 4iG Nyrt. közleményéből, a Zrt. az ő leányvállalatuk.

A megállapodás értelmében a 4iG SDT tőkeemelést hajt végre két lépésben az amerikai űripari vállalatban összesen 100 millió dollár értékben: 2025. december 31-ig 30 millió dollár, míg 2026. március 31-ig 70 millió dollár összegben. 100 millió dollár mai árfolyamon számolva nagyjából 33 milliárd forint.

A kötelező érvényű befektetési megállapodás a tranzakció első befektetési részletének teljesítését követően lép hatályba. A közlemény szerint a tranzakció illeszkedik a 4iG Csoport hoszú távú stratégiájához, hogy nemzetközi szinten is meghatározó űripari és védelmi technológiai szereplővé váljon, miközben az együttműködés támogatja az Axiom Space globális növekedési pályáját és az amerikai kereskedelmi űriparban betöltött vezető szerepének megerősítését is.

Ahogy korábban írtuk, a 4iG a NER gazdasági terjeszkedésének tökéletes terméke. A Jászai Gellért vezette cég az elmúlt években megszerezte magának a magyar telekommunikációs és távközlési piac jelentős szeletét a Vodafone és a Digi megvásárlásával, hatalmas hadiipari bizniszekben vannak, egymás után kötik a stratégiai megállapodásokat az Egyesült Arab Emírségektől Izraelig, miközben Orbán Sára, a miniszterelnök lánya egy magángéppel jár Jászai Gellért családjával.

Az úripari befektetésről szóló közlemény szerint első alkalommal valósul meg, hogy magyar vállalat amerikai űripari cégben hajt végre befektetést, és ezzel aktív szerepet vállal az űrkutatási ökoszisztéma, valamint az alacsony Föld körüli pályán (LEO) kiépülő kereskedelmi alapú űrinfrastruktúra fejlesztésében.

A houstoni székhelyű Axiom Space a kereskedelmi emberes űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés egyik vezető globális szereplője. A vállalat meghatározó tapasztalattal rendelkezik a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végrehajtott küldetések lebonyolításában, valamint az Axiom Station, a világ első kereskedelmi célú űrállomása fejlesztésében.

Az Axiom Space közreműködésével jutott a HUNOR – Magyar Űrhajós Programmal a Nemzetközi Űrállomásra a második magyar űrhajós, Kapu Tibor. (via MTI)