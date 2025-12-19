Fizetős lesz a Trevi-kút és öt másik nagy turistahelyszín Rómában, cserébe a helyieknek mindent ingyenessé tesznek

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Két eurós jegyet kell fizetni a Trevi-kúthoz látogató olasz és külföldi turistáknak február elsejétől – jelentette be a római főpolgármester. Azoknak kell jegyet váltani, akik a lehető legközelebbről akarják megnézni a Trevi-kutat, vagyis le akarnak sétálni a lépcsőin a medence széléig, hogy onnan dobjanak be aprópénzt a vízbe.

A díjköteles időszak minden nap reggel kilenctől este tíz óráig lesz érvényben. A jegyváltás nem vonatkozik a Trevi-kút előtti tér más részeire, ahonnan egyébként szintén látszik a műemlék. A Rómában és az olasz fővároshoz tartozó lakókörzetben élők pedig továbbra is ingyenesen mehetnek majd a kút közelébe, amennyiben igazolják a lakcímüket.

A főpolgármesteri hivatal adatai szerint a szökőkúthoz idén január elseje és december nyolcadika között csaknem kilenc millióan látogattak el: a kút előtti téren naponta harmincezren tartózkodtak, de volt olyan nap is, amikor hetvenezren szorongtak a téren.

A főpolgármester szerint a jegyváltás a tér használhatóságának biztosítását szolgálja, a látogatók védelmét, valamint a minőségi turisztikai szolgáltatást, mivel így a Trevi-kutat nyugodtan, lökdösődés és tömeg nélkül tudják megnézni az oda érkezők.

A számítások szerint a jegyrendszer bevezetése évi hat és fél millió euró (több mint 2,5 milliárd forint) bevételt jelenthet a városnak.

Fizetőssé válik az olasz főváros további öt, eddig a turistáknak ingyenes helyszíne: Maxentius császár villája a Via Appia Antica régészeti parkjában, a Napóleon múzeum, a Giovanni Baracco antik szoborgyűjtemény, a Carlo Bilotti kortárs képzőművészeti múzeum a Borghese-villában és az ugyanott található Pietro Canonica Múzeum. Mindegyikbe fejenként öt euró lesz a belépés.

A rómaiak számára viszont minden városi múzeum és régészeti emlék ingyenes lesz február elsejétől.

(MTI)