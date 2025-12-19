Lázár János sajnálja, hogy rosszul fogalmazott, amikor leszlovákozta a tiszás képviselőt

Egy napra rá, hogy Lázár János miniszter egy interjúban szlováknak nevezte a Tisza egyik felvidéki származású jelöltjét, kommentben fejezte ki sajnálatát: „Sajnálom a rossz fogalmazást. A félreértés tisztázódott – a helyzet pedig tiszásodott. Az előbbi a helyiek kérdéseire és kételyeire is választ ad – az utóbbi pedig csak a szokásos tempó. Gratulálok a nagyon friss magyar állampolgárságához. Gyarapodik az ország” – írta Lázár.

Fotó: Strompová Viktória Facebook-oldala

A szóban forgó Vas megye 02-es körzetbeli jelölt, Strompová Viktóriáról a kormánypropaganda megyei hálózatának helyi médiuma, a Vas Vármegyei Hírportál írta meg csütörtökön, hogy csak a Tisza Párt jelöltállítása előtt nem sokkal, november elején tette le a jelöltséghez szükséges állampolgársági esküt. Erre utalt Lázár a nagyon friss állampolgársággal.

Lázár János az interjú közben Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Magyar Péter tiszás elnök Lázár szlovákozására reagálva közölte, hogy Strompová több mint 16 éve él Sárváron, és még az első Orbán-kormány alatt kapott magyar igazolványt. Dédszülei a történelmi Magyarországon születtek, ő maga pedig a magyarok lakta Bodrogszentmária nevű településen nőtt fel, Sátoraljaújhelytől 20 kilométerre.