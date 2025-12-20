A legfontosabb dokumentumok hiányoznak a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákból kongresszusi képviselők szerint

A legfontosabb dokumentumok hiányoznak a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákból, állítják azok a kongresszusi képviselők, akik a közzétételről szóló jogszabályt megalkották – írja a Guardian. Ro Khanna demokrata és Thomas Massie republikánus képviselő szerint az Epstein-akták átláthatóságáról szóló törvény egyértelműen előírta, hogy minden dokumentumot péntekig nyilvánosságra kell hozni. Ennek ellenére a legfontosabb iratok hiányoznak.

Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

Khanna a CNN-nek arról is beszélt, hogy azoknak a dokumentumoknak amik pedig nyilvánosan elérhetőek lettek, egyes részeik túlságosan ki lettek takarva. Két irat eltűnése váltott ki különösen nagy felháborodást: egy 2007-ben Floridában készült, 60 vádpontot tartalmazó szövetségi vádirat-tervezet, valamint egy részletes ügyészi összefoglaló az Epstein elleni bizonyítékokról.

Ezeket az iratokat az akkori floridai szövetségi ügyész, Alex Acosta azonban figyelmen kívül hagyta, és helyette rendkívül enyhe vádalkut ajánlott Epsteinnek. Acosta később Donald Trump munkaügyi minisztere lett, egészen addig, amíg az Epstein-ügy újranyitása lemondásra nem kényszerítette.

Thomas Massie szerint Pam Bondi igazságügyi miniszter „konkrét dokumentumokat tart vissza”, és azt sem zárta ki, hogy egy későbbi kormányzat akár az igazságszolgáltatás akadályozása miatt is felelősségre vonhatja.

Az áldozatok képviselői szerint a mulasztások emberi következményei felmérhetetlenek. Maria Farmer ügyvédje szerint ha a hatóságok már 1996-ban komolyan vették volna a nő FBI-hoz tett bejelentését, több mint ezer áldozat szenvedése lett volna megelőzhető.

Epstein egyik áldozata, Lisa Phillips szerint pedig az igazságügyi minisztérium „nem az áldozatokat, hanem önmagát védi”. A túlélők és törvényhozók szerint a késlekedés és a hiányos közzététel tovább súlyosbítja a bizalmi válságot egy olyan ügyben, ami már így is az amerikai igazságszolgáltatás kudarcának számít.