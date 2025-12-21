Magyarázat nélkül eltűnt 16 fotó az Epstein-aktákból, az egyiken Trump is szerepel

16 fénykép magyarázat nélkül eltűnt a Jeffrey Epstein-ügy nyomozásához kapcsolódó, pénteken a Igazságügyi Minisztérium által közzétett hatalmas fájlgyűjteményből.

Egy nappal később szedték le a 16 fényképet a fájlok tárolására létrehozott weboldalról – köztük egy olyan fotót, amelyen Trump elnök is szerepel. A fotó az Epstein manhattani otthonában található kredencet ábrázolta, amelynek nyitott fiókjában más fotók is voltak, köztük legalább egy Trump úrról.

Ott kandikál ki a fiókból Trump feje

A Igazságügyi Minisztérium nem magyarázta meg, miért távolították el a képeket, és a minisztérium szóvivője nem válaszolt a kérdésekre.

A képviselőház demokratái azonnal rávetették magukat Trump hiányzó fényképére, újrapostolták azt a közösségi médiában, és megkérdezték Pam Bondi főügyészt, hogy igaz-e, hogy a képet eltávolították. „Mit rejtegetnek még? Az amerikai közvéleménynek átláthatóságra van szüksége.”

A többi hiányzó fénykép közül tizenkettő a hírhedt masszázsszobát ábrázolta, amely Epstein New York-i villájának harmadik emeletén található. A nyomozók szerint számos szexuális bántalmazás történt itt, néhány tizenéves áldozatokkal szemben. A szoba polcain többek között síkosítók és egy ezüst golyó és lánc volt.

A hiányzó fényképek egy hatalmas gyűjtemény részét képezték, amelyet a Trump-kormány kénytelen volt nyilvánosságra hozni, miután a múlt hónapban elfogadták a törvényt, hogy az Igazságügyi Minisztériumnak nyilvánosságra kell hoznia az Epsteinnek kapcsolatos összes birtokában lévő aktát. Epstein elítélt szexuális bűnöző volt, aki 2019-ben börtönben halt meg, miközben kiskorúakkal való kereskedelem vádjával várt a tárgyalásra.

A növekvő várakozások ellenére a nyilvánosságra hozott akták, amelyek több ezer fényképet és nyomozati dokumentumot tartalmaztak, nem sokat adtak hozzá az ügyekről már ismert információkhoz. A gyűjteményben több Trump-fotó is találtható, ugyanakkor a legfontosabb dokumentumok hiányoznak a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákból, állítják azok a kongresszusi képviselők, akik a közzétételről szóló jogszabályt megalkották. (NYTimes)