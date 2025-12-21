Megkérdeztük Sulyok Tamást, feladata-e a gyermekvédelemmel foglalkozni – az elnök az Alaptörvényre hivatkozott

Négy nappal azután, hogy több ezren tüntettek a Sándor palota előtt a Szőlő utcai botrány és a gyermekvédelemben tapasztalható állapotok miatt, Sulyok Tamás köztársasági elnök elment Óbudára, hogy a gyermekotthonként is funkcionáló Csalogány óvodában és iskolában ajándékokat adjon át.
Odamentünk a helyszínre, hogy kérdéseket tegyünk fel az elnöknek, de erre esélyünk sem volt: Sulyok a szolgálati BMW-vel, TEK-esek által védve behajtott az intézmény udvarára, majd bement az épületbe.
A Sándor palota sajtóosztályának egy munkatársa Sulyok érkezése előtt közölte, ez nem egy sajtónyilvános esemény, nem lehet kérdezni, írjunk a sajtóosztálynak, „akkor ott az elnök úr megválaszolja ezeket a kérdéseket.”
Noha korábban előfordult, hogy egy kínos válasz miatt a hivatal azzal védekezett, nem az elnök álláspontját közölték, hanem a sajátjukat – erre emlékeztettük is a munkatársat -, de azért a szerda este kapott válaszokat további tájékoztatásig Sulyok Tamás saját álláspontjaként kezeljük.
Az elnöknek címzett kérdéseket és válaszokat teljes terjedelemben közöljük.
444: Szombaton a Sándor palota előtt több ezres tüntetést tartottak a gyermekek melletti kiállásként, a helyszínválasztással Önnek is üzentek. Mi a véleménye erről a megmozdulásról, és arról, hogy Önt is megszólították ebben az ügyben?
Sulyok Tamás: A politikai véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezés jogának gyakorlása a működő demokrácia és a jogállam része, amíg alkotmányos kereteken belül történik.
444: Ön december 11-én adott ki egy közleményt arról, hogy a gyermekekkel szembeni bűncselekmények elítélésében, az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében nemzeti egyetértés van, és arról is írt, hogy mindenfajta hangulatkeltés, a hatóságok elleni indulatok szítása hátráltatja az igazság kiderítésének folyamatát, „a gyermekek és fiatalok megóvása iránti valós elkötelezettség higgadt, felelős és következetes hozzáállást követel meg mindenkitől, különösen a közhatalmat gyakorlóktól és a közélet szereplőitől”. Az elmúlt hetek híreit látva mit gondol, kinek a felelőssége, hogy nem sikerült megóvni az állami gondozásban vagy javítóintézetekben lévő gyerekeket és fiatalokat?
Sulyok Tamás: A kiadott államfői közlemény ezzel összefüggésben megfogalmazta: “a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő – állami és nem állami – szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat ugyanakkor minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök.
Ezek alkalmazásával minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és – legfőképpen – hatékony megelőzése megtörténjen.“
