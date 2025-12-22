Magyar Péter szerint a belső méréseik a Szőlő utcai botrányok után az eddigi legnagyobb Tisza-előnyt mérték

Kéri László egy év elteltével újra beszélgetett Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével.

Magyar Péter 48 perc után arról beszélt, hogy a hatalmas Fidesz legyőzhette volna a Tisza Pártot, ahogy a Góliátok az esetek 99 százalékában bedarálják a kis Dávidokat, de ahhoz alázat és profizmus kell, itt pedig nem volt: „Itt nemhogy alázat nem volt, itt elbizakodottság, gőg, kivagyiság, pökhendiség és az, hogy hát ezekkel nem foglalkozunk, mert ezek úgyis eltűnnek.” Azt mondta, tavaly nyár óta hallgatja NER-es ismerősöktől, hogy most lehet, hogy vezet a Tisza, de két hónap múlva már sehol sem lesz.

A Tisza Párt elnöke szerint most, hogy közeledik a választás, lehet, hogy Orbán Viktornak is hazudtak, és elhitte, hogy a Tisza nem tud kiállítani jelölteket, pedig 308-at kiállítottak. Szerinte lehet, hogy meglepte őket a jelöltek száma, mert lehet, hogy a Fidesz jelöltjei még nincsenek meg. „Ők most folyamatosan mérnek, pontosan látják, hogy a régi gárda kemény titánjaival esélyük sincs rengeteg területen” – mondta.

A kamu tiszás adótervről Magyar azt mondta, hogy ez az amerikai kampánytanácsadóknak köszönhető. „Ugye látják a méréseiket, nekik folyamatosan vannak méréseik. Látják, hogy kutyarosszul állnak, hogyha már ebadóról van szó. Látják, hogy nem hatott semmi, az embereket nem lehet átverni” – mondta.