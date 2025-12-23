Orbán felvillantotta, hogy tartogathatnak valamit a kampány végére a Tisza ellen

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A miniszterelnök idei utolsó DPK-gyűlésén nyíltan beszélt arról, hogy a kampány vége felé fogják megtámadni politikai ellenfelüket.

A közéleti pletykák kínos videókról szólnak.

Ha lesz ilyen utolsó pillanatra időzített „atombomba”, az nem az elkötelezett szavazóknak szól, hanem a pár százezer pártnélkülit célozzák meg, mondja László Róbert, a Political Capital szakértője.

Tudjuk, hogy minden aljas eszközt be fognak vetni - válaszolta az üggyel kapcsolatban kérdésünkre a Tisza Párt.

Fenyegetésnek is beillett Orbán Viktor megjegyzése Szegeden, a Digitális Polgári Körök „háborúellenes gyűlésén.” Egy miskolci DPK aktivista arra panaszkodott, hogy elárasztják a Facebookot „az ellenség” kommentjei, majd megkérdezte Orbánt, mit csináljanak ezzel. Orbán azt mondta, egyelőre védekezzenek, 500 kommentelőre küldjenek vissza ezret.

„Nem mondom, hogy támadjuk meg őket, majd a kampány vége felé. Mindennek eljön az ideje.”

Kérdés, hogy Orbán milyen támadásra utalt, és miért volt szüksége arra, hogy már most fenyegetőzzön ezzel.

Orbán Viktor a szegedi gyűlésen Fotó: Bankó Gábor/444

A Válaszonline újságírója, Magyari Péter a Facebook-oldalán arról írt, úgy hallja, „népszerű vélekedés a Fideszben, hogy kínos videókat, akármiket tárazott be a kormányoldal, amitől azt remélik, hogy a választás előtti utolsó napokban elkedvetlenítik a Tisza közönségének egy részét, és ez végül a javukra fordítja a választást.”

Arról, hogy vannak Magyar Péterről dehonesztálónak szánt videók, hónapok óta pletykálnak, van, aki állítja, tudja mi van rajta, esetleg látta is. Bármivel is áll elő a Fidesz, a hatás megjósolhatatlan. László Róbert, a Political Capital választási szakértője a 444-nek azt mondta, a bajai videó 2013-as nyilvánosságra kerülése volt az a pillanat, amikortól a terjesztő már nem tudja megjósolni, valójában mekkorát fog ütni a felvétel, vagy egy „atombomba.”