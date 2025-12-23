Orbán felvillantotta, hogy tartogathatnak valamit a kampány végére a Tisza ellen

Fenyegetésnek is beillett Orbán Viktor megjegyzése Szegeden, a Digitális Polgári Körök „háborúellenes gyűlésén.” Egy miskolci DPK aktivista arra panaszkodott, hogy elárasztják a Facebookot „az ellenség” kommentjei, majd megkérdezte Orbánt, mit csináljanak ezzel. Orbán azt mondta, egyelőre védekezzenek, 500 kommentelőre küldjenek vissza ezret.
„Nem mondom, hogy támadjuk meg őket, majd a kampány vége felé. Mindennek eljön az ideje.”
Kérdés, hogy Orbán milyen támadásra utalt, és miért volt szüksége arra, hogy már most fenyegetőzzön ezzel.
A Válaszonline újságírója, Magyari Péter a Facebook-oldalán arról írt, úgy hallja, „népszerű vélekedés a Fideszben, hogy kínos videókat, akármiket tárazott be a kormányoldal, amitől azt remélik, hogy a választás előtti utolsó napokban elkedvetlenítik a Tisza közönségének egy részét, és ez végül a javukra fordítja a választást.”
Arról, hogy vannak Magyar Péterről dehonesztálónak szánt videók, hónapok óta pletykálnak, van, aki állítja, tudja mi van rajta, esetleg látta is. Bármivel is áll elő a Fidesz, a hatás megjósolhatatlan. László Róbert, a Political Capital választási szakértője a 444-nek azt mondta, a bajai videó 2013-as nyilvánosságra kerülése volt az a pillanat, amikortól a terjesztő már nem tudja megjósolni, valójában mekkorát fog ütni a felvétel, vagy egy „atombomba.”
Orbán szegedi roadshow-ján viszonylag keveset ekézték a Tisza Pártot, a kamudokumentum érdemben szóba sem került. Orbán az anyósától vett idézettel zárta a műsort, és azt is elmondta, mikor lehetne Lázár János miniszterelnök.
Péntek van és hiába lapoztuk vörösre a Simicska-sajtót, még mindig nem robbant fel az Atombomba.
Magyar Péterék először kényszerültek védekezésre a kormányerőkkel szemben, ráadásul pont a legkényesebb területen. Ezért valami nagyot kell dobniuk Kötcsén, ha vissza akarják szerezni a kezdeményezést.
A lap kiadója szerint a terjesztő nem kapott a betiltásra vonatkozó döntést. Magyar Péter szerint semmibe veszik a magyar bíróság döntését.