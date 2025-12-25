A fideszesek az ünnepek alatt sem kapnak felmentést a központból, a karácsonyfa mellett is meg kell nyerni minden percet

Kubatov Gábor óta tudjuk, hogy a Fidesznél nem létezik elveszített nap, óra, perc, tolni kell, napi 5 közösségi médiás poszt az elvárás, aki nem tud tiktokozni, az nem lehet képviselő.

Az ország leállhat, családok gyűlhetnek össze az ünnepi asztalhoz, ajándékokat kell csomagolni és kibontani, de a digitális honfoglalás ügyét nem lehet félretenni.

December 24-én éjjel, pár perccel éjfél után egy Schiffer András-interjúrészlet, amiből kiderül, hogy Márki-Zay Péter = Magyar Péter? A Békés megyei fideszes képviselőn, Erdős Norberten nem fog múlni, ha erre van igény.

December 25-én korán, reggel hatkor kelsz, és érdekel, hogy a napokban nem tették-e már le a békéssámsoni iskola új konyhájának alapkövét? Tessék.

Kiváncsi vagy, hogy Lentulai Krisztiánt mi foglalkoztatja szenteste? Elárulja ő maga.

Te is úgy szoktál jótékonysági ajándékot adni, hogy előtte finoman megrugdosod kicsit? Akkor Orbán Balázs lelki társa vagy. Mint írja, vannak gyermekek, akiknek az élet úgy hozta, hogy más nem vehet ajándékot. „Idén egyikük egy focilabdát kért karácsonyra – természetesen a minőségellenőrzés nem maradhatott el!”

A legintenzívebb harcot az újpesti Wintermantel Zsolt folytatta 24-én és 25-én is, legalábbis kora délutánig tuti, hogy ő a legaktívabb. 24-én reggel posztolt egyet azzal a bíróság által letiltott Bors különszámmal, amely a Fidesz szerint valódi, a Tisza szerint kamu, mesterséges intelligenciával készült irathalomról állítja, hogy ez Magyarék adóprogramja. A röhögő nagy fölénnyel legyőzték a like-okat, a kommentek alapján sem mindenki fogadta kitörő örömmel a posztot. Wintermantel aztán az ünnepi asztalt otthagyva 24-én este ki is válogatta ezekből a legerősebbeket, majd 25-én délelőtt lelkileg megerősödve tért vissza a háborúba. Ezzel az érvével például nehéz vitatkozni, matt az 5 D-s sakkjátszmában.

Vagy hát:

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője ezt tette a fa alá:

A Fidesz új sztárja, Pócs János Pelyva bával köszöntötte a szeretet ünnepét. Orbánt szeretik a szeretet ünnepén, Magyar Pétert nem.

Deutsch Tamás karácsonytól húsvétig húzott egy ünnepi ívet.